"Крик 7" стал самым кассовым фильмом франшизы

Катерина Левицкая

"Крик 7" став найкасовішим фільмом франшизи

«Крик 7», новая часть слэшеров от Paramount, официально стала самой кассовой во франшизе. С момента дебюта фильм заработал $176,9 млн.


Предыдущими лидерами были оригинальный «Крик» 1996 года и его первое продолжение «Крик 2»: $173 млн и $172 млн соответственно без учета инфляции.

Кассовые сборы «Крик 7» включают $70,4 млн в международном прокате и $106,5 млн дома. Это при том, что фильм принес одни из худших оценок в истории 30-летней франшизы с 38% от критиков на Rotten Tomatoes. Аналитики объясняют высокую посещаемость ностальгией зрителей по актерам и «неизменной популярностью жанра ужасов».

Седьмой «Крик» показывает, как Сидни Прескот (Нив Кэмпбел) пытается построить новую жизнь в живописном городке Пайн-Гроув в Техасе со своей семьей, но Призрачное лицо не собирается оставлять ее в покое. В актерском составе также появляются Джоэл МакГейл, Изабель Мэй, МакКенна Грейс, Аса Джерманн, Анна Кэмп, Сэм Рехнер, Кортни Кокс и Мэттью Лиллард.


Среди других результатов проката следует отметить шекспировскую трагедию «Гамнет» Хлои Чжао, которая преодолела отметку в $100 млн кассы в эти выходные. Фильм был номинирован в восьми категориях «Оскар-2026», но забрал только актерскую награду для Джесси Бакли. Интересно, что актриса отметилась и одним из крупнейших провалов года, фильмом «Невеста», который на данный момент едва-едва собрал $30 млн при бюджете производства в $90 млн и $65 млн на маркетинг.

Источник: Deadline

