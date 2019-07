«Российский след»: США увидели в приложении FaceApp для «состаривания» людей на фото потенциальную угрозу нацбезопасности

В последнее время социальные сети наводнили фотографии пожилых людей. Как правило, они созданы с помощью соответствующего фильтра приложения FaceApp, использующего для этих целей нейронные сети. И хотя многие считают использование такого приложения безобидным развлечением, к нему возникает ряд вопросов, а в некоторых случаях – существуют и опасения относительно безопасности его использования.

Так, Национальный комитет Демократической партии разослал предупреждение, запрещающее использовать это приложение в рамках грядущей президентской кампании Демократической партии в 2020 году. Это вызвано опасениями по поводу российских разработчиков приложения. Более того руководитель Сенаторского меньшинства Чак Шумер официально попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США (FTC) провести расследование на предмет возможного нарушения национальной безопасности приложением FaceApp.

Следует отметить, что FaceApp действительно загружает изображения на свои серверы для применения эффектов. Ещё в 2017 году генеральный директор компании FaceApp Ярослав Гончаров рассказал что, хотя компания иногда сохраняет изображения в течение короткого времени в целях повышения производительности, большинство изображений удаляются вскоре после этого. По заявлениям компании, «большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки».

Кроме того, в ответ на недавние опасения по поводу конфиденциальности, FaceApp заявила, что «мы не продаём и не передаём какие-либо пользовательские данные третьим сторонам», и что «хотя основная исследовательская группа находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию». Обработка фотографий якобы выполняется на серверах AWS и Google Cloud. Однако политика конфиденциальности компании, похоже, не соответствует требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR), и нет простого способа потребовать, чтобы она удалила данные.

If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) — see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q

— Elizabeth Potts Weinstein (@ElizabethPW) 17 июля 2019 г.