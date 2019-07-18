«Российский след»: США увидели в приложении FaceApp для «состаривания» людей на фото потенциальную угрозу нацбезопасности
В последнее время социальные сети наводнили фотографии пожилых людей. Как правило, они созданы с помощью соответствующего фильтра приложения FaceApp, использующего для этих целей нейронные сети. И хотя многие считают использование такого приложения безобидным развлечением, к нему возникает ряд вопросов, а в некоторых случаях – существуют и опасения относительно безопасности его использования.
Так, Национальный комитет Демократической партии разослал предупреждение, запрещающее использовать это приложение в рамках грядущей президентской кампании Демократической партии в 2020 году. Это вызвано опасениями по поводу российских разработчиков приложения. Более того руководитель Сенаторского меньшинства Чак Шумер официально попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США (FTC) провести расследование на предмет возможного нарушения национальной безопасности приложением FaceApp.
«Было бы очень тревожно, если бы конфиденциальная личная информация граждан США была предоставлена враждебной иностранной державе, активно участвующей в кибер-военных действиях против Соединенных Штатов», — говорится в письме сенатора Шумера.
Следует отметить, что FaceApp действительно загружает изображения на свои серверы для применения эффектов. Ещё в 2017 году генеральный директор компании FaceApp Ярослав Гончаров рассказал что, хотя компания иногда сохраняет изображения в течение короткого времени в целях повышения производительности, большинство изображений удаляются вскоре после этого. По заявлениям компании, «большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки».
Кроме того, в ответ на недавние опасения по поводу конфиденциальности, FaceApp заявила, что «мы не продаём и не передаём какие-либо пользовательские данные третьим сторонам», и что «хотя основная исследовательская группа находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию». Обработка фотографий якобы выполняется на серверах AWS и Google Cloud. Однако политика конфиденциальности компании, похоже, не соответствует требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR), и нет простого способа потребовать, чтобы она удалила данные.
If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) — see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q
— Elizabeth Potts Weinstein (@ElizabethPW) 17 июля 2019 г.
Кроме того, юрист Элизабет Вайнштейн внимательно изучила пользовательское соглашение FaceApp (чего в подавляющем большинстве случаев не делают обычные пользователи). Она заявляет, что FaceApp получает разрешение на использование фотографии, имени пользователя, реального имени и даже внешнего сходства в «любых целях, включая коммерческие (например, на билборде или в интернет-рекламе)». Иными словами, пользователи сами соглашаются с тем, что их данные и фотографии могут использоваться кем угодно и как угодно.
Источник: The Verge