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Россия потеряла контроль над орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р»
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Россия потеряла контроль над орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р»

Россия потеряла контроль над орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р»

Российская космическая программа в последнее время сталкивается с серьёзными проблемами. Как говорится, никогда такого не было и вот опять. 12 января представители «Роскосмоса» сообщили о проблемах с космическим аппаратом «Спектр-Р». Орбитальный телескоп перестал отвечать на команды с Земли в ходе сеанса связи. Фактически он не может быть использован для выполнения будущих задач в его текущем состоянии.

Российское космическое агентство заявило, что в понедельник вечером будет предпринята попытка восстановить связь с аппаратом, когда тот окажется в зоне видимости с двух наземных станций. Но есть вероятность, что до этого момента «Спектр-Р» сможет увидеть американская станция приёма научных данных. Если она зафиксирует наличие излучения, тогда, возможно, бортовые системы аппарата ещё функционируют в обычном режиме. Телескоп работает только по командам с Земли: перед каждым сеансом связи закладывается программа наблюдений и отправляется сигнал на включение антенны.

Радиотелескоп «Спектр-Р» был запущен на высокоэллиптическую орбиту в июле 2011 года с целью исследования астрономических объектов различных типов с самым высоким угловым разрешением. Изначально планировалось, что он проработает до 2016 года, но затем миссию продлили до конца 2019 года. Если «Роскосмосу» не удастся наладить связь с телескопом, его эксплуатация будет официально завершена. Россияне уже готовят замену – «Спектр-РГ», запуск которого планируется в апреле этого года.

Источник: Engadget

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