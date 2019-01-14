Россия потеряла контроль над орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р»

Российская космическая программа в последнее время сталкивается с серьёзными проблемами. Как говорится, никогда такого не было и вот опять. 12 января представители «Роскосмоса» сообщили о проблемах с космическим аппаратом «Спектр-Р». Орбитальный телескоп перестал отвечать на команды с Земли в ходе сеанса связи. Фактически он не может быть использован для выполнения будущих задач в его текущем состоянии.

Российское космическое агентство заявило, что в понедельник вечером будет предпринята попытка восстановить связь с аппаратом, когда тот окажется в зоне видимости с двух наземных станций. Но есть вероятность, что до этого момента «Спектр-Р» сможет увидеть американская станция приёма научных данных. Если она зафиксирует наличие излучения, тогда, возможно, бортовые системы аппарата ещё функционируют в обычном режиме. Телескоп работает только по командам с Земли: перед каждым сеансом связи закладывается программа наблюдений и отправляется сигнал на включение антенны.

Аппарат «Спектр-Р» запущен в 2011 г., гарантийный срок активного существования истёк в 2014 г. после чего он продолжает решать целевые задачи. Начиная 10.01.2019 г. в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи pic.twitter.com/doJxJOnntf — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 12, 2019

Радиотелескоп «Спектр-Р» был запущен на высокоэллиптическую орбиту в июле 2011 года с целью исследования астрономических объектов различных типов с самым высоким угловым разрешением. Изначально планировалось, что он проработает до 2016 года, но затем миссию продлили до конца 2019 года. Если «Роскосмосу» не удастся наладить связь с телескопом, его эксплуатация будет официально завершена. Россияне уже готовят замену – «Спектр-РГ», запуск которого планируется в апреле этого года.

Источник: Engadget