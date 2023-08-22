Руководитель IBM говорит, что искусственный интеллект не вытеснит «белых воротничков», а просто будет работать рядом

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна считает, что искусственный интеллект и генеративные ИИ-модели сделают более эффективной корпоративную работу.

В интервью CNBC Кришна отметил, что в мире наблюдается «демографическая дезинфляция» – процесс, приводящий к уменьшению количества трудоспособного населения.

«Нам нужно повысить производительность, иначе качество жизни упадет. И искусственный интеллект, думаю, это единственный ответ, который мы получили», – добавил глава IBM.

Бум спроса на чат-ботов, подобных ChatGPT, привел к тому, что компании пытаются запустить собственные языковые модели.

IBM, в сущности, была первым двигателем ИИ, начав разработку собственной платформы еще задолго до появления технологии OpenAI. С 2004 по 2011 год компания работала над суперкомпьютером Watson – стратегия, которая сочеталась с уходом от компьютерного оборудования, особенно после того, как IBM продала свое подразделение персональных компьютеров Lenovo в 2005 году.

«Искусственный интеллект не вытесняет – наоборот, наращивает рабочую силу. Чем больше мы получим рабочей силы, особенно если она вообще не основана на человеческом труде, тем больший ВВП мы сможем создать. Нам всем от этого должно быть лучше», – уверяет Кришна.

В мае IBM анонсировала WatsonX – инструмент, позволяющий клиентам создавать, обучать и развертывать модели машинного обучения. Это произошло примерно через 15 месяцев после того, как компания продала свое подразделение данных и аналитики Watson Health после многих лет убыточности. В тот же месяц Bloomberg сообщал, что IBM планирует приостановить аренду на должности, которые, по ее мнению, можно заменить ИИ – это примерно 7800 рабочих мест.

В январе CNBC подтвердил, что IBM планирует сократить около 3900 рабочих мест. Согласно годовому отчету за 2022 год, в компании и ее дочерних фирмах работают 288 300 сотрудников более чем в 175 странах.

«Я сказал, что мы не собираемся менять роли белых воротничков в течение следующих пяти лет. Однако боты с ИИ будут дополнять и работать рядом», — сказал Кришна.

В мае он заявил, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем заменит.

Вице-премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг дал подобный комментарий в июне, отметив, что хотя ИИ и может подорвать рынок труда, он может сделать людей более продуктивными и создать больше рабочих мест.

Кришна присоединился к IBM в 1990 году, вступив в должность генерального директора в апреле 2020 года и был председателем правления с января 2021 года. В электронном письме, отправленном сотрудникам в то утром, когда он стал руководителем, Кришна сказал, что сосредоточится на ИИ и гибридном облаке как ключевых технологиях для будущего.

Во время отчета о доходах за второй квартал 2023 года Кришна часто упоминал о важности искусственного интеллекта в IТ-операциях, улучшении автоматизации, обслуживании клиентов, увеличении кадрового потенциала и т.д. В течение квартала данные и продукты искусственного интеллекта были наиболее быстро растущей частью программного бизнеса IBM, ее крупнейшего подразделения.