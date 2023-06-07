Руководитель поставок сырья Tesla переходит на аналогичную должность в Rivian

Накануне начала производства Tesla Cybertruck компанию покидает человек, ответственный за закупки материалов. Исполнительный директор цепочки поставок Tesla Мустафа Эль Аккари переходит в конкурирующую компанию Rivian, также занимающуюся производством электромобилей.

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Под руководством Эль Аккари Tesla закупила материалов на $16 млрд. В их число входит нержавеющая сталь для кузовов, которая значительно дороже обычно используемой в автомобильной промышленности.

За последние несколько лет Rivian столкнулся с проблемами в цепочке поставок и нехваткой ключевых компонентов. Компания не смогла оперативно заменить отозванные ремни безопасности, что замедлило производство. С тех пор произошли улучшения, Rivian рассчитывает поставить 50 000 автомобилей до конца 2023 года.

По словам Илона Маска, производство Cybertruck начнется «где-то этим летом», а массовый выпуск – в 2024 году. Апрельский отчет компании подтвердил, что поставки Cybertruck запланированы на третий квартал этого года.

Переманить инженеров Tesla постоянно стараются конкуренты. Бывший директор компании по программному обеспечению Autopilot перешел в Apple в 2021 году, другой бывший руководитель Autopilot покинул компанию, чтобы создать собственный стартап. Tesla подала на него в суд, но дело было закрыто.

Источник: The Verge