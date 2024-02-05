Руководитель Samsung говорит, что каждое фото — это фейк, а понятия «реального изображения» не существует

Samsung неоднократно сталкивалась с критикой относительно чрезмерных усилий искусственного интеллекта в обработке фото — например, когда изображение Луны выглядело слишком искусственно при использовании функции Scene Optimizer, или неожиданное появление голливудской улыбки у младенца при активации инструмента Remaster.

В недавнем интервью Techradar вице-президент Samsung Патрик Чомет выступил в защиту процесса обработки фото на смартфонах компании:

«В прошлом году вышло хорошее видео Маркуса Браунли об изображении Луны. Все дискутировали — это фейк или реальная картинка. А реального изображения на самом деле не существует. У вас есть датчики, чтобы что-то зафиксировать или воспроизвести то, что вы видите. Вы можете сказать, что это реальное изображение, однако если вы использовали искусственный интеллект для оптимизации масштабирования, автофокусировки, сцены — это реальность? Или фильтры? Реального изображения нет, точка».

Такие компании, как Apple, Google и Samsung все чаще совмещают несколько изображений, чтобы создать одно лучшее, но с расцветом искусственного интеллекта усилия по «дорисованию» реальности только возрастут (новые Galaxy S24 и S24 Ultra от Samsung — последний пример).

В то же время, Чомет говорит, что стратегия Samsung состоит в том, чтобы дать потребителям выбор: способ зафиксировать «момент» и способ создать «новую реальность». По его словам, оба используют ИИ, но результаты последнего получают водяные знаки и метаданные, чтобы убедиться, что люди поймут разницу.

Чомет также отметил необходимость регулирования отрасли ИИ, в чем Samsung «планирует помочь».

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