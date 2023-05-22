«Хиты создают талантливые люди, и это останется неизменным» — глава Take-Two о роли ИИ в разработке игр

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, во время отчета о доходах затронул тему искусственного интеллекта, отметив, что эта технология никогда не сможет заменить человеческое творчество.

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«Несмотря на то, что искусственный интеллект — это оксюморон, как и машинное обучение, мы используем эту технологию на протяжении всей истории, независимо от того, какими словами ее описывают. И мы являемся лидером в этой сфере», — говорит Зельник.

Руководитель Take-Two отметил, что хотя последние разработки в отрасли являются «неожиданными и впечатляющими для многих», его они совсем «не удивляют».

«Мы считаем, что искусственный интеллект просто позволит нам выполнять работу лучше. Это просто инструмент, но лучше и эффективнее», – добавляет Зельник.

В то же время он отверг предположение, что технология искусственного интеллекта позволит компании создавать лучшие видеоигры, отметив, что «это исключительно сфера деятельности людей»:

«Прогресс в ИИ облегчит создание хитов, но создает их человеческий гений. Наборы данных плюс вычисления, плюс большие языковые модели – не равны гениальности. Гениальность — это сфера деятельности людей, и я верю, что она таковой и останется».

Заявление генерального директора одной из крупнейших компаний-издателей игр в мире звучит очень убедительно – и, кажется, противоречит настроениям других крупных игровых компаний. В 2023 году Ubisoft объявила, что начнет использовать ИИ для дополнения творческих способностей людей, а Squanch Games уже использовала искусственный интеллект для декорирования фона и озвучивания в High On Life. Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик недавно заявил о потенциале искусственного интеллекта для помощи в создании новых игр, таких как перезагрузка Guitar Hero.

Take-Two под руководством Зельника, похоже, будет осторожнее в подходе к ИИ и такая позиция немного успокаивает от мыслей о потенциальной замене человеческих рабочих мест технологией.