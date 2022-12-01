Руководитель Warner Television рассказала о сотрудничестве Discovery с Amazon в создании мультфильмов DC и упомянула будущее вселенной Гарри Поттера

Discovery, телевизионное подразделение Warner Bros, будет сотрудничать с Amazon Studios для создания новых анимационных проектов на основе интеллектуальной собственности DC Comics. Изменение в консервативной политике нежелания сотрудничать со сторонними компаниями произошло под руководством нового генерального директора Discovery Дэвида Заслава. Но что по-настоящему интригует в разговорах журналистов с топ-менеджерами компании – затронутая тема будущих проектов по вселенной Гарри Поттера.

На ежегодной конференции C21Media Content London глава Warner Bros. Television Studios Ченнинг Данжи рассказала о некоторых шагах, которые компания планирует предпринять в рамках новой стратегии. Данжи выразила энтузиазм относительно будущего своего подразделения. Она указала на открытость Заслава к сотрудничеству с внешними компаниями как на одну из основных причин этого. По словам топ-менеджера, в отличие от «старой гвардии», которая негативно относилась к выходу интеллектуальной собственности компании за ее пределы, нового руководителя гораздо больше увлекла идея работать с другими и размещать контент студии на сторонних платформах.

«Конечно, нашей первой остановкой станет HBO Max, но мы уже находимся в процессе заключения крупной сделки с Amazon, в рамках которой часть нашего контента под брендом DC будет представлена ​​в анимации», — заявила Данжи.

Подробности сделки Warner с Amazon неизвестны. Ранее Заслав высказывался о желании «удвоить ставку», запустив новые проекты одновременно на Amazon Prime и на обновленном HBO Max. Ходят слухи о проектах с участием Супермена.

Руководитель Discovery также упоминал, что он заинтересован в возвращении в мир Гарри Поттера, но точная информация отсутствует, а Ченнинг Данжи уклонялась от прямых ответов на вопросы журналистов. «Хотела бы я сказать вам, что что-то конкретное есть на горизонте, но присутствует большой интерес и большая страсть к этому, так что абсолютно [точно что-то произойдет]», — сказала Данджи в ответ на вопрос о том, может ли мир Гарри Поттера появиться в новом фильме. «Наша команда сделала фантастический специальный выпуск «Возвращение в Хогвартс» для HBO в прошлом году, который вызвал такой огромный резонанс, а затем мы устроили викторину «Турнир домов», ведущей которой была Хелен Миррен. Аудитория готова, они хотят идти дальше, так что нам остается только понять, какой следующий шаг будет более правильным».

В свете недавних увольнений и реструктуризации в Warner Bros. Television есть определенный смысл в том, чтобы возложить часть работы на третьи стороны. С супергеройскими анимационными проектами DC стало больше определенности, но украинского зрителя скорее интересует будущее мира магии, созданного Джоан Роулинг.

Источник: The Verge