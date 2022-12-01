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Руководитель Warner Television рассказала о сотрудничестве Discovery с Amazon в создании мультфильмов DC и упомянула будущее вселенной Гарри Поттера

Руководитель Warner Television рассказала о сотрудничестве Discovery с Amazon в создании мультфильмов DC и упомянула будущее вселенной Гарри Поттера

Discovery, телевизионное подразделение Warner Bros, будет сотрудничать с Amazon Studios для создания новых анимационных проектов на основе интеллектуальной собственности DC Comics. Изменение в консервативной политике нежелания сотрудничать со сторонними компаниями произошло под руководством нового генерального директора Discovery Дэвида Заслава. Но что по-настоящему интригует в разговорах журналистов с топ-менеджерами компании – затронутая тема будущих проектов по вселенной Гарри Поттера.

На ежегодной конференции C21Media Content London глава Warner Bros. Television Studios Ченнинг Данжи рассказала о некоторых шагах, которые компания планирует предпринять в рамках новой стратегии. Данжи выразила энтузиазм относительно будущего своего подразделения. Она указала на открытость Заслава к сотрудничеству с внешними компаниями как на одну из основных причин этого. По словам топ-менеджера, в отличие от «старой гвардии», которая негативно относилась к выходу интеллектуальной собственности компании за ее пределы, нового руководителя гораздо больше увлекла идея работать с другими и размещать контент студии на сторонних платформах.

«Конечно, нашей первой остановкой станет HBO Max, но мы уже находимся в процессе заключения крупной сделки с Amazon, в рамках которой часть нашего контента под брендом DC будет представлена ​​в анимации», — заявила Данжи.

Руководитель Warner Television рассказала о сотрудничестве Discovery с Amazon в создании мультфильмов DC и упомянула будущее вселенной Гарри Поттера

Подробности сделки Warner с Amazon неизвестны. Ранее Заслав высказывался о желании «удвоить ставку», запустив новые проекты одновременно на Amazon Prime и на обновленном HBO Max. Ходят слухи о проектах с участием Супермена.

Руководитель Discovery также упоминал, что он заинтересован в возвращении в мир Гарри Поттера, но точная информация отсутствует, а Ченнинг Данжи уклонялась от прямых ответов на вопросы журналистов.

«Хотела бы я сказать вам, что что-то конкретное есть на горизонте, но присутствует большой интерес и большая страсть к этому, так что абсолютно [точно что-то произойдет]», — сказала Данджи в ответ на вопрос о том, может ли мир Гарри Поттера появиться в новом фильме. «Наша команда сделала фантастический специальный выпуск «Возвращение в Хогвартс» для HBO в прошлом году, который вызвал такой огромный резонанс, а затем мы устроили викторину «Турнир домов», ведущей которой была Хелен Миррен. Аудитория готова, они хотят идти дальше, так что нам остается только понять, какой следующий шаг будет более правильным».

Гарри Поттер

В свете недавних увольнений и реструктуризации в Warner Bros. Television есть определенный смысл в том, чтобы возложить часть работы на третьи стороны. С супергеройскими анимационными проектами DC стало больше определенности, но украинского зрителя скорее интересует будущее мира магии, созданного Джоан Роулинг.

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Источник: The Verge


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