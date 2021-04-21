Российские хакеры из REvil требуют от Apple выкуп за похищенную у подрядчика документацию





Один из партнёров компании Apple – Quanta Computer – столкнулся с атакой программы-вымогателя, за которой стоит российская группировка REvil, также известная как Sodinokibi. Вымогатели утверждают, что они похитили чертежи новейших продуктов Apple и грозятся продать их, если не получат выкуп.

Тайваньская компания Quanta Computer является ключевым поставщиком Apple, в основном она занимается производством ноутбуков Macbook. Также она является контрактным производителем и для ряда других крупных и известных заказчиков, таких как для таких компаний, как HP, Facebook и Google и др. Таким образом, она располагает большим количеством технической документации, связанной с производством продуктов для своих заказчиков.

Группировка вымогателей REvil опубликовала в дарквебе сообщение, в котором говорится, что она смогла проникнуть во внутреннюю сеть Quanta Computer. Эта публикация была размещена в тот же день, когда Apple проводила свою презентацию Spring Loaded. За несколько дней до того публичный представитель REvil заявил в дарквебе, что группа вот-вот объявит о своей «крупнейшей атаке в истории». Это объявление было сделано на русском языке в канале, где группа REvil вербует новых участников.

20 апреля группировка назвала Quanta Computer своей последней жертвой и заявила, что компания не выразила заинтересованности в выкупе украденных данных. Сама Quanta Computer признала факт атаки, но не уточнила, удалось ли злоумышленникам похитить какие-либо сведения. Компания сотрудничает с правоохранительными органами и специалистами в сфере информационной безопасности. Хакеры пытались получить от Quanta Computer выкуп в размере $50 млн за ключ дешифрования для разблокировки систем компании.

К моменту завершения презентации Apple, группировка REvil опубликовала схемы нового ноутбука американского гиганта, включая 15 изображений, подробно описывающих внутреннюю структуру того, что похоже на разработанный недавно Macbook. На изображениях указаны серийные номера конкретных компонентов, размеры и другие сведения, подробно описывающие многие рабочие детали внутри ноутбука Apple. Одно из изображений подписано дизайнером Apple Джоном Андредисом и датировано 9 марта 2021 года.

Не получив выкуп от Quanta Computer, группа REvil теперь пытается надавить на Apple, стремясь извлечь выгоду из украденных данных. Хакеры требуют от Apple выплатить выкуп до 1 мая. До тех пор хакеры будут продолжать публиковать новые файлы каждый день, сообщает REvil в своем блоге. Представитель Apple отказался комментировать вопросы о возможном компромиссе.

Источник: bloomberg