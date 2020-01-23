Облако — наше все. Глава Microsoft Сатья Наделла поделился своим видением будущего компании





Как известно, Windows более не является самым важным направлением для Microsoft. Во время проведения закрытого мероприятия на прошлой неделе генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) рассказал о стратегических планах компании на ближайшие годы. Как оказалось, аппаратные продукты Surface и Xbox тоже не являются приоритетными для Microsoft. Амбиции нынешнего главы софтверного гиганта распространяются далеко за пределы операционной системы Windows. Прежде всего это облачные технологии. То есть, курс остается неизменным.

Microsoft планирует охватить 50 миллиардов устройств с помощью своих сервисов, которые будут подключены к Интернету до 2030 года.

«То, о чём мы думаем, намного шире. Мы не хотим, чтобы нас ассоциировали только с тем, чего мы достигли. Есть конечная цель – 50 млрд. Windows с миллиардом – хорошо, Android с 2 млрд – хорошо, iOS с миллиардом – хорошо, но есть ещё 46 млрд [устройств]. Поэтому давайте посмотрим, что представляют собой эти 46 млрд плюс ещё 4 млрд, и определим стратегию для всего этого», – сказал Сатья Наделла.

Microsoft много лет говорила о быстром росте Интернета вещей (IoT), попутно строив облачную империю и по-тихому приобретая компании, способные помочь ей управлять всеми этими миллиардами подключенных к облаку устройств. Аналитики утверждают, что в мире уже насчитывается 22 млрд таких устройств, а к 2025 или 2030 году их количество вырастет до 50 млрд.

Потребители могут неправильно понять новую Microsoft под управлением Наделлы или опасаться, что компания превратится в ещё одну IBM. Поэтому ей следует действовать осторожно, чтобы избежать подобных сравнений. Но Microsoft, безусловно, амбициозна в своих намерениях по созданию кроссплатформенной среды, охватывающей всевозможные вычислительные устройства.

На этом пути Microsoft уже сталкивается с конкурентами, которые также хотят управлять этими миллиардами подключенных к интернету устройств. Amazon, ARM, Dell, Huawei, Cisco, IBM, Intel, Google, HP, Oracle, Qualcomm, Samsung и многие другие компании борются за этот потенциальный рынок, но явного победителя пока не предвидится. Наделла направил Microsoft в совершенно ином направлении после того, как занял пост генерального директора шесть лет назад. Результаты стали заметными уже через год. В итоге компания реорганизовала подразделение Windows и начала открывать для себя другие области.

В октябре прошлого года Microsoft представила мобильное устройство с двумя экранами Surface Duo, работающее на Android. Это означало то, что операционная система больше не имеет значения для компании. Таким образом Microsoft пытается вернуться к корням как компания-разработчик программного обеспечения, а не просто создатель Windows и Office. Это не означает, что Microsoft в ближайшее время откажется от Windows, просто операционная система теперь не так важна, как была раньше.

Источник: The Verge