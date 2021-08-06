Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G надійшли у продаж в Україні





5 серпня почалися світові продажі гібридних процесорів AMD Ryzen 5000G (Cezanne) для настільної платформи AM4. Одночасно з іншими країнами чіпи з’явились і в українському роздрібному продажі.

AMD анонсувала Ryzen 5000G (Cezanne) на новітній архітектурі Zen 3 ще у квітні, але досі їх можна було купити лише у складі готових ПК. Тепер же процесори з’явились у вільному роздрібному продажі. Наразі пропозиція складається з двох позицій — 6-ядерника Ryzen 5 5600G та 8-ядерника Ryzen 7 5700G.

Згідно з даними агрегатора Hotline.ua, Ryzen 5 5600G в магазинах доступний за ціною від 8 791 гривень, а Ryzen 7 5700G — від 12 118 гривень. Рекомендовані ціни для США (без урахування податків) складають відповідно $259 (6 990 гривень за поточним курсом) та $359 (9 689 гривень).

AMD Ryzen 5000G використовують той же кристал, що й мобільні аналоги, але при цьому мають збільшений TDP (до 65) та підвищені робочі частоти. До речі, у порівнянні з попереднім поколінням частоти помітно зросли — +200 МГц до базової та Boost-частоти.

Ryzen 5 5600G

6 ядер / 12 потоків

Частота (базова/розігнана) 3,9 / 4,4 ГГц

Графічний блок Vega 7 (1,9 ГГц)

TDP 65 Вт

Ryzen 7 5700G