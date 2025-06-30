Первое сообщение о XRING O2 — Xiaomi создает универсальный чип для смартфонов, часов и авто

Раздел Технологии выходит при поддержке

Xiaomi продолжает движение в направлении создания собственной технологической экосистемы. И похоже, что следующим важным шагом компании в этом направлении станет второе поколение фирменного чипа XRING, который потенциально сможет объединить под своим «крылом» не только смартфоны или планшеты, но и смарт-часы и даже автомобили.

По данным известного китайского инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi уже работает над процессором XRING O2 — преемником дебютного чипа XRING 01. В настоящее время этот процессор используется в планшетах Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Ultra и смартфоне Xiaomi 15S Pro. Его тесты производительности демонстрируют способность конкурировать с флагманами Qualcomm и MediaTek.

Официального подтверждения пока нет, однако упоминание о XRING O2 появилось в базе торговых марок Китая. Это добавляет уверенности, что процесс разработки движется.

Самое интересное в этом проекте — масштаб. Один чип может адаптироваться к различным типам устройств: от телефонов и смарт-часов до автомобилей. Такой подход позволяет Xiaomi лучше интегрировать свои сервисы, приложения и функции между различными гаджетами. Потенциально это может дать пользователям бесшовный опыт: тот же профиль, те же настройки, один интерфейс — хоть в телефоне, хоть на экране в авто.

Ожидается, что XRING O2 создают на базе техпроцесса 3 нм от TSMC — N3E, который является улучшенным вариантом техпроцесса, уже используемого в XRING 01. На этом же узле планируют работать и флагманские чипы Qualcomm, MediaTek и Apple. В будущем отрасль постепенно перейдет на 2-нанометровую технологию, однако Xiaomi может не получить доступа к необходимым инструментам для ее разработки из-за экспортных ограничений. Это не станет критической проблемой для производительности, но может немного ограничить гибкость чипа в долгосрочной перспективе.

Пока неизвестно, когда именно XRING O2 попадет в коммерческие продукты. Но если этот чип сможет работать как в телефоне, так и в авто, это будет означать, что Xiaomi серьезно настроена построить собственную цифровую экосистему — масштабную, эффективную и технологически независимую.

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Источник: gizmochina

Раздел Технологии выходит при поддержке

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