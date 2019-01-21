С 1 февраля 2019 года «ВОЛЯ» заметно повышает тарифы на ТВ, интернет и связь в Киеве

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Компания «ВОЛЯ» объявила о повышении тарифов на свои услуги с 1 февраля 2019 года, расценки в Киеве вырастут в среднем на 15-25%. Пересмотр тарифов в компании связывают с повышением стоимости телевизионного контента международными и украинскими правообладателями, а также возросшими затратами на модернизацию сети и оборудования.

Соответствующее объявление появилось на сайте компании:

«Уважаемые абоненты, благодарим вас за то, что выбираете ВОЛЮ! Компания ВОЛЯ выступает за предоставление только легального контента от ведущих международных и украинских телеканалов, который закупает в валютном эквиваленте. Информируем вас, что с целью дальнейшего развития наших сервисов, а также создания новых продуктов и услуг для пользователей, с 1 февраля 2019 года мы вносим изменения в существующую абонентную плату и оптимизируем тарифные планы.»

Повышение коснулось всех услуг, включая ТВ, интернет и пакетные предложения с мобильной связью, запущенные в сотрудничестве с lifecell. Обновленную стоимость тарифов можно уточнить по следующей ссылке.

К примеру, стоимость ТВ-пакета «Киев: Оптимальный» вырастет со 165 грн до 199 грн, «Киев: Оптимальный HD» — со 195 грн до 209 грн, в случае с интернет-тарифами повысится стоимость пакета «Киев: Интернет 100» (со 145 грн до 165 грн), «Киев: Воля Turbo» (со 169 грн до 195 грн), «Киев: Интернет Всюди» (со 159 грн до 189 грн) и т.д.

Представители «ВОЛИ» отметили, что компании уже удалось достичь договоренностей со всеми украинскими медиагруппами на 2019 год. В частности, было расширено партнерство с 1 + 1 media, благодаря чему абоненты получили 400 часов премиального видеоконтента производства 1 + 1 media в онлайн-кинотеатре ВОЛЯ Cinema. Также провайдер продолжил сотрудничество с международными ТВ-компаниями, включая FOX, Discovery, AMC, Nat Geo, а телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2» получили официальный статус и права трансляторов всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021.

Источник: ВОЛЯ