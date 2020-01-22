С 1 февраля «ВОЛЯ» заметно поднимет тарифы из-за более чем двукратного подорожания телевидения

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания «ВОЛЯ», являющаяся одним из крупнейших провайдеров кабельного ТВ и интернета в Украине, готовит своим абонентам очередное повышение тарифов — абонентская плата подскочит уже с 1 февраля.

«С 1 февраля 2020 мы актуализируем абонентскую плату и оптимизируем тарифную линейку. Изменение тарифов произойдет у абонентов всей сети покрытия Воля на территории Украины», — сообщил ресурсу tech.liga представитель компании «ВОЛЯ».



Необходимость пересмотра тарифов обусловлена более чем двухкратным повышением цен для провайдеров кабельного телевидения со стороны украинских медиагрупп. В «ВОЛЯ» объясняют, что рост цены для конечных абонентов является — закономерное последствие.



«Мы закупаем контент у крупнейших медиагруппы Украины: Интер, StarLightMedia, Медиа Группа Украина и «1 + 1». Это владельцы более двадцати самых популярных телеканалов: Интер, НТН, К1, К2, МЕГА, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, СТБ, ICTV, Новый, М1, М2, Вот, Украина, НЛО ТВ, Индиго TV, 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс и другие», — подчеркивается в сообщении.



На сайте «ВОЛЯ» уже есть новый прейскурант, который вступит в силу с 1 февраля. В обновленных тарифах каналов больше (но не во всех), больше мобильного трафика от партнера lifecell, а цены в среднем на несколько десятков гривен выше. Например, Київ: Інтернет всюди(200) + Кіно раньше стоил 199 грн в месяц, а с 1 февраля его заменит Інтернет всюди(200) + Кіно(2 пристрої) special за 239 грн.



Напомним, что контент провайдерам продают в числе остальных и украинские медиагруппы — StarLightMedia, Интер, 1+1 Медиа и группа ТРК Украина. В конце января 2020 года они планируют закодировать спутниковый сигнал своих каналов, чтобы исключить к ним бесплатный доступ с домашних спутниковых тарелок, и тем самым повысить свои доходы. И как мы выяснили буквально вчера, нелегальных сайтов с бесплатным онлайн ТВ вскоре тоже поубавится.



Совершенно очевидно, что это только первая ласточка и вскоре примеру «ВОЛЯ» последуют и другие украинские провайдеры.



Источник: Liga.net