Украинские медиагруппы снова перенесли дату кодирования спутникового сигнала, в этот раз всего на неделю (с 20 на 28 января 2020 года)





Четыре крупнейшие украинские медиагруппы 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group снова перенесли дату кодирования спутникового сигнала телеканалов. Несмотря на то, что подготовка к событию длилась несколько лет, участникам процесса снова не хватило времени на все формальности, так что теперь официальная дата смещена с 20 января на 28 января 2020 года.

В частности, группа 1+1 media заявила, что данное решение было принято сегодня, 16 января, по просьбе официальных спутниковых операторов и по результатам анализа уровня готовности населения. По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение.

«Несмотря на всестороннее информирование абонентов спутника об изменениях в вещании, к сожалению, не все заблаговременно позаботились о приобретении тюнеров, вернувшись к этому вопросу только сейчас. Учитывая стремительный рост спроса среди абонентов на спутниковые приемники и очереди на подключение абонентов к официальным спутниковым операторам, группа идет на вынужденное отсрочку кодирования сигнала в пользу населения. Это дополнительное время позволит абонентам, которые откладывали кодирование на последний день, успеть обеспечить себе возможность просмотра их любимых телеканалов через спутник после кодирования, а официальные спутниковые операторы смогут проработать все обращения граждан», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

«Мы приняли решения поддержать запрос провайдеров о переносе кодировке на одну неделю. Мы понимаем, что переподключить более 4 млн домохозяйств — задача непростая, и мы прогнозировали, что основной пик подключений придется на последние недели перед кодированием. Для нас важно, чтобы партнеры-провайдеры успели этот спрос полностью удовлетворить», — отметила директор дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia Юлия Трибушная.

Представители медиагрупп напомнили, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится. При этом кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике. Все подробности можно изучить по следующей ссылке.

В Украине есть два спутниковых оператора: Виасат Украина или Xtra TV. Для того того чтобы пользоваться их услугами абонентам «открытого спутника» нужно заменить приемник на провайдерский и платить абонентскую плату. Медиагруппы расчитывают, что именно эту модель выберут около 1 млн украинских домохозяйств.

Напомним, что впервые о желании закодировать телеканалы в спутниковом эфире и ввести платную подписку на них украинские медиагруппы заявили в конце 2017 года. Дата запуска кодировки регулярно переносилась с 2018 на 2019, а затем и на 2020 год.

Источник: Liga.net