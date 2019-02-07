С 1 марта провайдер «Ланет» переведёт абонентов на новые тарифы с возросшей абонплатой

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Провайдер «Ланет» сообщил о грядущем пересмотре своей тарифной сетки. В частности, ряд старых тарифных планов планируется устранить, а абоненты, которые их используют в настоящее время, будут переведены на обслуживание в другие (более дорогостоящие) тарифы. Эти изменения будут внедрены с 1 марта 2019 года.

«Уважаемые абоненты! Обратите внимание: в связи с увеличением себестоимости услуг мы вынуждены пересмотреть стоимость тарифных планов и изменить их, начиная с расчетного периода, который будет открыт после 1 марта 2019 года», — говорится в сообщении провайдера.

Отмечается, что изменение тарифных планов на актуальные состоится для абонентов, пользующихся такими тарифами: «Протон», «Гигапорт Турбо-мир x2», «Форсаж Гигабит», «Альфа Гигабит», «Альфа», «Flash-150», «Carbon old» , «Протон +», «Корунд», «Carbon», «Сапфир», «Fiber +», «Турбо Гигабит», «Зета Гигабит». Указанные пакеты больше не будут доступны для пользования. Начиная с расчетного периода, который будет открыт после 1 марта 2019 года, абоненты, подключались по вышеуказанным тарифным пакетам, будут автоматически переведены на актуальные:

абоненты, пользующиеся услугами Интернет без подключения ТВ по условиям тарифных пакетов «Альфа», «Flash-150», «Корунд», «Сапфир», «Fiber +», будут переведены на тариф «Корунд +» стоимостью 157 грн за 30 дней;

абоненты, пользующиеся услугами Интернет без подключения ТВ по условиям тарифных пакетов «Протон», «Гигапорт», «Турбо-мир x2», «Форсаж Гигабит», «Альфа Гигабит», «Carbon old», «Протон +», «Carbon», «Турбо Гигабит», «Зета Гигабит», будут переведены на тариф «Рубин +» стоимостью 197 грн за 30 дней;

абоненты, пользующиеся услугой Интернет и ТВ-пакетом «Core +», будут переведены на тариф «Bronze +» стоимостью 199 грн за 30 дней;

абоненты, пользующиеся услугой Интернет и ТВ-пакетом «Prime +», будут переведены на тариф «Bronze +» и пакет кабельного ТВ «Prime +», суммарная стоимость которых составляет 318 грн за 30 дней;

абоненты, пользующиеся услугой Интернет и ТВ-пакетом «Baza +», будут переведены на тариф «Aurum +» стоимостью 279 грн за 30 дней;

абоненты, пользующиеся архивным ТВ-пакетом «Baza + old» будут переведены на пользование пакетом «Baza +» стоимостью 119 грн за 30 дней;

абоненты, пользовавшиеся архивным ТВ-пакетом «Prime + old», будут переведены на пользование пакетом «Prime +» стоимостью 179 грн за 30 дней.

Также пользователи могут самостоятельно выбрать новый тарифный пакет из перечня актуальных в личном кабинете абонента сети «Ланет» в разделе «Услуги».

Источник: «Ланет»