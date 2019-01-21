В сети провайдера «Ланет» уже 100 тысяч абонентов с гигабитным интернетом, за последний год их количество выросло почти на 50%

Недавно мы опубликовали сравнительную таблицу цен и скоростей практически всех киевских провайдеров интернета и ТВ, а теперь стало известно, сколько украинских пользователей подключены к скоростному гигабитному интернету. Текущей информацией поделился CEO «Ланет» Мариан Ивасюк, заявив, что в сети его компании таких абонентов уже более 100 тысяч.

По его словам, за год число «гигабитников» в сети провайдера выросло на 47% и теперь составляет почти половину от всей абонентской базы. Отметим, что еще более года назад по версии сервиса Speedtest Украина попала в десятку гигабитных провайдеров мира, заняв там шестое место по количеству проведенных тестов в гигабитных сетях. Киев по количеству проведенных пользователями тестов гигабитного интернета тоже в конце 2017 года занял шестую позицию после французского Лиона. В Украине критериям гигабитного интернета, согласно рейтингу, тогда соответствовала только сеть Ланет (скорость больше 750 Мбит/сек при загрузке).

Мариан Ивасюк заявил в комментарии изданию Лига.net, что при подключении абонента к гигабиту нет никаких особых нюансов. По цене оно не отличается, а по стоимости услуги (абонплата) находится в среднем и высоком ценовом сегменте. СЕО Ланет считает, что такая скорость нужна для комфортного доступа в интернет, хотя многие пользователи сетей считают, что это практической необходимости в скоростях выше 100-200 Мбит/сек для домашнего использования нет.

В свою очередь менеджер группы компаний Триолан Вадим Сидоренко отметил, что их компания уже более пяти лет устанавливает в домах оборудование с гигабитными портами. При этом процесс его замены идет постепенно по мере выхода из строя старого железа. При этом в компании считают такие пакеты довольно неоднозначными, ведь из-за ограничений кабелей и оборудования абонент может себя чувствовать обманутым, когда видит, что у него 300 или 500 Мбит/сек, а не обещанные 1000 Мбит/сек.

Также высказывается мнение, что гигабитное подключение специально пиарят провайдеры и производители сетевого оборудования, убеждая потенциальных пользователей, что им просто необходим более дорогой тариф и мощный роутер, который поддерживает такие скорости. Соответственно, в выигрыше оказываются все, кроме пользователя, который получает избыточный по характеристикам канал.

Источник: Лига.net