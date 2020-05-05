С 15 мая Vodafone Украина повышает стоимость всех популярных тарифов RED, SuperNet и Joice в среднем на 20% (исключение — социальные тарифы)

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Оператор мобильной связи Vodafone Украина объявил, что начиная с 15 мая 2020 года и до конца текущего месяца начнет повышать тарифы на мобильную связь, интернет и сопутствующие услуги. При этом компания обещает в ближайшее время не пересматривать в сторону увеличения социальные тарифы для наиболее чувствительных групп населения.

В частности, неизменными остаются условия тарифной линейки Family, которая включает безлимитные звонки в сети оператора и 60 минут на другие сети, безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram. Также без изменений остается архивный тариф Light и Light+.

Начиная с 15 мая и до конца месяца компания пересмотрит условия в ряде других тарифов предоплаченной связи.

Компания объясняет данные изменения совокупностью нескольких факторов:

С момента запуска тарифов выросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.

Продолжается активное строительство новой инфраструктуры, чтобы обеспечить покрытие скоростного интернета там, где его раньше не было. На сегодняшний день скорейшее обеспечение в Украине повсеместного доступа интернету и цифровым сервисам – один из приоритетов компании.

Практически отсутствуют доходы от роуминга, которые раньше составляли существенную часть инвестиций в сеть.

«Перечисленные факторы, а также то, что Vodafone, в отличие от других участников рынка, не пересматривал тарифы ни в конце прошлого года, ни в начале текущего, вынуждает компанию актуализировать тарифы» — отметили в пресс-службе Vodafone Украина.

С 15 мая 2020 изменятся условия тарифных линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L), RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+, с 27 мая 2020 года — меняются условия линеек Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.

В среднем стоимость этих тарифов изменится на 20%. Детальную информацию об изменениях пользователи тарифов получат в сообщениях заблаговременно.

Источник: Vodafone Украина