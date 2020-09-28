С 30 сентября бесплатная версия Google Meet ограничит видеовстречи 60 минутами





Весной этого года компания Google решила предоставить бесплатный доступ к своему сервису для совершения видеозвонков Meet для всех пользователей. Но с 30 сентября в работе сервиса вводятся ограничения, которые не позволят пользователям работать с ним на безлимитной основе. После этой даты бесплатная версия Meet будет ограничена конференциями длительностью не более 60 минут.

Отметим, ещё в апреле, анонсируя запуск бесплатного сервиса, Google уточняла, что продолжительность встреч ограничена 60 минутами для бесплатного продукта. Однако введение этого ограничения было отсрочено до 30 сентября. Так что об этом ограничении было известно заранее. Тем не менее, по мере приближения срока начала его работы будет не лишним напомнить об этом. Так как из-за невнимательности пользователи могут быть удивлены «внезапным» ограничением длительности встречи 60 минутами. До 30 сентября они могут создавать конференции с участием до 100 человек неограниченной продолжительности.

Кроме того, с 30 сентября в сервисе Google Meet вступят в силу и другие ограничения, но они затронут лишь потребителей G Suite и G Suite for Education. На протяжении льготного периода Google предоставляла бесплатный доступ к расширенным функциям сервиса Meet для всех пользователей G Suite. Расширенные функции включают встречи с участием до 250 пользователей, прямые трансляции для аудитории до 100 тыс. зрителей в пределах домена, возможность сохранять записи встреч в Google Drive и др. Обычно эти функции доступны в рамках корпоративных тарифов, которые стоят $25 в месяц за каждого пользователя.

Источник: indiatimes