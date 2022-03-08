С 9 марта крупнейшая криптобиржа Binance перестанет поддерживать российские карты Mastercard и Visa

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила, что с 9 марта прекращает принимать карты Mastercard и Visa, выпущенные в россии. Все транзакции, инициированные через них за пределами рф, также будут недоступны внутри страны.

Binance объявила об этом шаге в своем блоге после того, как крупнейшие в мире операторы заявили, что прекратят обслуживание россии в рамках санкций из-за развязывания войны с Украиной. American Express также прекратила свои операции в рф на прошлой неделе.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», объявил, что решение от компании не зависело. Он является канадцем китайского происхождения.

«Это не в наших руках. Не наше решение», — написал он в комментариях.

This is out of our hands. Not our decision. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 8, 2022

Днем ранее американская криптовалютная биржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч блокчейн-адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами.

В рамках санкций против рф заблокированы несколько крупных банков платежной сети SWIFT и заморожены их иностранные активы.