С 9 марта крупнейшая криптобиржа Binance перестанет поддерживать российские карты Mastercard и Visa

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила, что с 9 марта прекращает принимать карты Mastercard и Visa, выпущенные в россии. Все транзакции, инициированные через них за пределами рф, также будут недоступны внутри страны.

Binance объявила об этом шаге в своем блоге после того, как крупнейшие в мире операторы заявили, что прекратят обслуживание россии в рамках санкций из-за развязывания войны с Украиной. American Express также прекратила свои операции в рф на прошлой неделе.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, также известный как «CZ», объявил, что решение от компании не зависело. Он является канадцем китайского происхождения.

This is out of our hands. Not our decision.

