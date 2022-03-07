Coinbase заблокировала 25 тыс. криптокошельков пользователей из рф

Американская криптовалютная биржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч блокчейн-адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, занимавшимися незаконной деятельностью. Заблокированные криптокошельки составляют около 0,2% из 11,4 млн пользователей Coinbase, совершающих ежемесячные транзакции (согласно данным за 2021 год).

«Сегодня Coinbase заблокировала более 25 тыс. адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью. Многие из них мы выявили в ходе наших собственных упреждающих расследований. Как только мы определили эти адреса, мы передали их правительству для дальнейшей поддержки соблюдения санкций», — сказано в официальном блоге Coinbase.

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал сообщил Bloomberg, что крупнейшая криптовалютная биржа США запретила доступ лицам, находящимся под санкциями, и использует блокчейн-аналитику для выявления потенциально связанных с ними адресов, которые тоже добавляет во внутренний черный список

Когда Россия начала вторжение в Украину, администрация президента США Джо Байдена обратилась к криптовалютным биржам с просьбой помочь гарантировать, что частные лица и организации из рф не смогут использовать криптовалюты, чтобы избежать санкций, наложенных на них Вашингтоном.

Крупные криптовалютные биржи, в том числе Coinbase и Binance, заявили, что будут соблюдать распоряжения правительства.

Ранее главный исполнительный директор Coinbase Брайан Армстронг сказал, что некоторые россияне используют криптовалюту в качестве «спасательного круга сейчас, когда их валюта рухнула».