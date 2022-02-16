С марта 2023 года Nintendo прекратит продажи цифровых продуктов в магазине eShop для платформ Wii U и Nintendo 3DS

Несмотря на то, что Switch является основной портативной консолью Nintendo на протяжении уже нескольких лет, компания продолжает поддерживать работу магазина eShop для тех, кто и далее хочет покупать игры для платформ Wii U и Nintendo 3DS. Однако скоро такая поддержка прекратится.

Компания Nintendo сообщила, что прекратит продажу игр и других продуктов в магазине eShop для Wii U и Nintendo 3DS в конце марта 2023 года. При этом ограничения в работу магазина будут постепенно вноситься на протяжении всего периода вплоть до указанного срока:

С 23 мая 2022 года пользователи больше не смогут пополнять счета eShop на устройствах Wii U или 3DS;

С 29 августа 2022 года будет деактивирована возможность использовать подарочные карты eShop для пополнения счетов на этих устройствах;

В конце марта 2023 года пропадёт возможность погашать коды для загрузки.

С конца марта 2023 года пользователи не смогут использовать деньги в своей учётной записи Nintendo Wallet для покупки контента Wii U и 3DS.

Вместе с тем магазин не прекратит работу полностью. Даже после марта 2023 года пользователи смогут повторно загружать игры и DLC, получать обновления ПО. Однако демоверсии и бесплатное ПО не будут доступны после конца марта 2023 года.

We thank you for supporting Nintendo eShop on Wii U and the Nintendo 3DS family of systems. Additionally, you may also look back on your time with them via various play statistics: https://t.co/YCkkVFaQ7i — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2022

Nintendo уточняет, что сворачивание деятельности eShop для Wii U и Nintendo 3DS является «частью естественного жизненного цикла любой линейки продуктов, поскольку со временем потребители всё реже используют её». Таким образом, у поклонников этих консолей есть ограниченный период времени для покупки игр и другого контента обеих платформах.

Источник: The Verge