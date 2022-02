С марта 2023 года Nintendo прекратит продажи цифровых продуктов в магазине eShop для платформ Wii U и Nintendo 3DS

Несмотря на то, что Switch является основной портативной консолью Nintendo на протяжении уже нескольких лет, компания продолжает поддерживать работу магазина eShop для тех, кто и далее хочет покупать игры для платформ Wii U и Nintendo 3DS. Однако скоро такая поддержка прекратится.

Компания Nintendo сообщила, что прекратит продажу игр и других продуктов в магазине eShop для Wii U и Nintendo 3DS в конце марта 2023 года. При этом ограничения в работу магазина будут постепенно вноситься на протяжении всего периода вплоть до указанного срока:

Вместе с тем магазин не прекратит работу полностью. Даже после марта 2023 года пользователи смогут повторно загружать игры и DLC, получать обновления ПО. Однако демоверсии и бесплатное ПО не будут доступны после конца марта 2023 года.

We thank you for supporting Nintendo eShop on Wii U and the Nintendo 3DS family of systems.

