С начала года производство электричества из альтернативных источников в Украине выросло почти на 30%

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В первом квартале 2018 года производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине выросло почти на 30% и достигло уровня 1,2% в общей энергогенерации страны. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Так, в январе-марте 2018 года солнечные, ветровые и биоелектростанции совокупно выработали 532,8 млн кВтч энергии, что на 29,5% больше чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, производство атомной энергии сократилось на 7,6%. Таким образом, по итогам первых трёх месяцев 2018 года атомными электростанциями Украины произведено 49,4% всего электричества. За аналогичный период прошлого года атомные электростанции произвели более половины украинского энергии — 55,4%. Тепловые электростанции с начала 2018 года нарастили производство энергии на 16% — до 17,6 млн кВтч.

Источник: hromadske