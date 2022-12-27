С начала года СБУ нейтрализовала более 4,5 тыс. кибератак на Украину, сотни из них – на ТЭЦ и облэнерго

Служба безопасности Украины поделилась своими успехами в защите информационной и цифровой безопасности в условиях войны. Как рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, с начала года нейтрализовано более 4,5 тыс. кибератак и киберинцидентов.

«Мы подошли к 2022 году, имея позади 8-летний опыт гибридной войны. Ведь война в киберпространстве происходила и раньше. К моменту вторжения мы уже были готовы к худшим сценариям. А массированные кибератаки, которые мы отразили в январе и феврале, стали дополнительными тренировками перед вторжением», – отметил Илья Витюк.

Отмечается, что с началом полномасштабной военной агрессии возросло и количество кибератак. В течение всего 2020 года было зафиксировано почти 800 кибератак, в 2021 году – 1400, то в год войны – количество атак возросло более чем в 3 раза. По словам Ильи Витюка, в среднем страна-агрессор наносит более 10 кибератак ежедневно.

«О большинстве украинское общество, к счастью, даже не знает», – отметил он.

Отмечается, что россия не ограничивается ударами по энергетическим объектам с использованием ракет и дронов, а также пытается нанести вред энергетическому сектору Украины в киберпространстве. На киберфронте в зоне особого внимания врага находятся энергетика, логистика, военные объекты, а также базы данных органов власти и информационные ресурсы.

«Мы мониторим риски и угрозы в режиме реального времени 24/7. Большинство хакеров из работающих по нам российских спецслужб знаем поименно. Идет работа по их документированию. После победы Украины их будет ждать отдельный блок заседаний международного военного трибунала», – резюмировал начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

Источник: СБУ