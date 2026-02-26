banner
Ford теперь взимает дополнительную плату за передний багажник в авто

Ford теперь предлагает передний багажник в электрическом кроссовере Mustang Mach-E за дополнительные $495. Важно: опция распространяется только на покупателей модели 2026 года, тогда как к предыдущим он засчитывается в общей стоимости.


Вариант с передним багажником теперь указывается в конфигураторе Ford наряду с брызговиками, защитой бампера, комплектом для подкачки шин, креплением для переднего номерного знака и набором противоугонных замков для колес.

В Ford объясняют изменения тем, что потребители не очень то и пользуются передним багажником, поэтому решили, что могут просто сделать его платным без чрезмерного влияния на конечного пользователя. Но это не отменяет того факта, что решение закрыть полезную площадь за платным доступом, мягко говоря, является странным.


Интересно и то, что, как вспоминают профильные СМИ, ранняя рекламная кампания Mustang Mach-E в значительной степени строилась вокруг этого пространства. Когда электромобиль вышел на рынок в 2021 году, он имел один из самых функциональных передних багажников на рынке с объемом около 140 литров. Обновление три года спустя сократило его примерно вдвое из-за установки нового теплового насоса, но и в уменьшенном виде форма оставалась достаточно практичной туда, например, без проблем помещалась спортивная сумка. И все равно, решение выглядело лучше, чем у моделей Kia EV6 или Hyundai Ioniq 5, где передний багажник скорее напоминал пластиковый контейнер, приклеенный посреди моторного отсека.

Это не впервые, когда производители пытаются продать оборудование, которое уже технически есть в авто, но, вероятно, этот случай один из самых вопиющих. Ранее BMW подверглась критике за то, что предлагала подогрев сидений в пределах ежемесячной подписки. Компания признала ошибку, но от остальных платных и так называемых «функций по требованию» не отказалась.

Эра новых авто за $20 000 в США официально завершилась

Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC

