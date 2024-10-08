Новости Игры 08.10.2024 в 16:00 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — MSI выпустила лимитированную серию игровых устройств и предлагает возможность получить игру

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Вадим Карпусь

Автор новостей

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — MSI выпустила лимитированную серию игровых устройств и предлагает возможность получить игру

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

MSI объявила о сотрудничестве с командой разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, результатом которого стал выпуск четырех лимитированных продуктов. Эти эксклюзивные устройства предлагают дизайн в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2. Кроме того, покупатели, которые приобретут эти лимитированные продукты, также смогут получить игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после регистрации в MSI Member Center.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – MSI випустила лімітовану серію ігрових пристроїв та пропонує можливість отримати гру

Первым из таких устройств для украинских пользователей станет доступной видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION. MSI утверждает, что это тонкая и мощная видеокарта на базе чипа NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16. Она оснащена системой охлаждения TRI FROZR 3, которая обеспечивает эффективный отвод выделяемого тепла и одновременно работает с небольшим уровнем шума.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – MSI випустила лімітовану серію ігрових пристроїв та пропонує можливість отримати гру

В дополнение к видеокарте также предложат мышку CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION, клавиатуру VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION и контроллер FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION.

FORCE PRO WIRELESS STALKER 2 EDITION — это разработанный для Xbox контроллер с поддержкой трехрежимного соединения (беспроводное 2,4 ГГц для ПК, Bluetooth 5.2 для устройств Android и проводное для Xbox Series X|S, Xbox One и X). Пользователям предложат триггеры на основе эффекта Холла с тремя регулируемыми глубинами погружения, систему автоматической калибровки с помощью большого пальца, настраиваемые аксессуары, включая 1,8-миллиметровые джойстики, сменные магнитные верхние крышки и D-пады.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – MSI випустила лімітовану серію ігрових пристроїв та пропонує можливість отримати гру

CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS STALKER 2 EDITION — это беспроводная мышь весом 74 г, которая обеспечивает до 80 часов работы от одного заряда. Она имеет сенсор PixArt PAW-3370 с разрешением до 20 000 DPI.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – MSI випустила лімітовану серію ігрових пристроїв та пропонує можливість отримати гру

Клавиатура VIGOR GK41 STALKER 2 EDITION оснащена механическими переключателями Kailh Red, горячими клавишами быстрых настроек и белой светодиодной подсветкой.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – MSI випустила лімітовану серію ігрових пристроїв та пропонує можливість отримати гру

Сегодня в продажу в Украине выходит видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM STALKER 2 EDITION. Другие устройства появятся позже.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

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