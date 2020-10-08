Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали короткий тизер и арты с путепроводом «Припять-1»

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Новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 появился на официальной странице проекта в Twitter. В десятисекундном ролике показан путепровод «Припять-1»: сперва — наполовину разрушенный, а затем — работающий.

Одновременно разработчики поделились парочкой качественных артов того же места. Железнодорожные пути сообщали Припять с заводом «Юпитер». Последний был одной из локаций в «Зове Припяти».

Разработчики не уточнили, появятся ли эти локации в сиквеле. К слову, это уже третий такой набор изображений, демонстрирующий локации из Зоны отчуждения до и после катастрофы. Ранее разработчики публиковали арты Болот и объекта Чернобыль-2.

Точной даты выхода у шутера украинской студии GSC Game World по-прежнему нет.

S.T.A.L.K.E.R. 2 полноценно представили на июльской презентации Xbox. Игра будет временным консольным эксклюзивом Microsoft, на старте она будет доступна только на ПК и Xbox Series X, а также войдет в библиотеку подписочного сервиса Game Pass.