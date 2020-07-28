S.T.A.L.K.E.R. 2 точно будет поддерживать 4K и трассировку лучей на Xbox Series X

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Страничка с описанием S.T.A.L.K.E.R. 2 на сайте Xbox раскрыла новые детали касательно долгожданного сиквела знаменитой игры про Зону и сталкеров. Проект украинской студии GSC Game World ожидаемо, учитывая временную эксклюзивность, будет оптимизирован для консоли следующего поколения Xbox Series X. Но кроме соответствущей маркировки на коробке, он также получит поддержку разрешения 4K Ultra HD и продвинутые эффекты на базе трассировки лучей.

Что конкретно даст поддержка аппаратного рейтрейсинга для S.T.A.L.K.E.R. 2 в визуальном плане, пока остается лишь гадать. Также пока неясно, будет ли это прерогативой версии игры для Xbox Series X, либо же версия игры для ПК в этом плане ничем уступать не будет.

Помимо рейтрейсинга, GSC GameWorld будет использовать технологии захват движения (как для тел, так и для лиц) а также фотограмметрию. Кроме того, С.Т.А.Л.К.Е.Р. 2 будут поддерживать моды в день запуска.

Напомним, анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся на недавней большой презентации Microsoft Xbox Games Showcase, ожидаемо вызвав огромный интерес общественности и СМИ. Игра изначально выйдет на ПК и Xbox Series X, а также войдет в библиотеку подписочного сервиса Game Pass. Увы, дата релиза проекта по-прежнему неизвестна.

Источник: DSO Gaming и Microsoft