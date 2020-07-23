Главные анонсы и трейлеры Xbox Games Showcase: S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo Infinite, Fable и др.

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Ровно час назад стартовала прямая трансляция презентации игр для новой консоли Xbox Series X, на которой компания Microsoft показала, чего стоит ожидать от консольной графики следующего поколения.

Не можем не поставить первым в очереди первый официальный трейлер долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 от GSC Game World. Дату релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2 пока не называют, однако точно известно, что она выйдет только на ПК и консолях следующего поколения, версий для Xbox One и PS4 не будет. При этом определенный период игра будет эксклюзивом консоли Xbox Series X.

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition выйдет 4 декабря 2020 года. Версия Definitive Edition содержит весь контент оригинальной DRAGON QUEST XI, а также дополнительный контент и улучшения.

EXOMECHA — новый free-to-play онлайн-шутер, действие которого разворачивается на планете OMECHA. Игрокам доступны мехи, уникальные гаджеты и способности, битвы с боссами и конечно же режим «Королевской битвы». Релиз назначен на 2021 год.

Очередной трейлер Watch Dogs: Legion, релиз игры состоится 29 октября 2020 года на всех популярных платформах, включая Xbox One и Xbox Series X.

Echo Generation — милая псевдопиксельная адвентюра от студии Cococucumber выйдет на Xbox Series X / Xbox One в 2021 году.

Hello Neighbor 2 — сиквел популярного стелс-хоррора, в котором журналист расследует пропажу людей, изучая необычный дом странного Соседа.

Фанаты Мастер Чифа получили возможность увидеть сразу два трейлера Halo Infinite — сюжетный и геймплейный. Игра выйдет в канун Нового года на Xbox Series X, Xbox One и Windows 10 (Microsoft Store, Steam).





State of Decay 3 — третья часть приключенческого зомби-экшена с видом от третьего лица и элементами выживания от студии Undead Labs, дата релиза пока не озвучивается.

Forza Motorsport — любимый фанатами автоспорта симулятор обещает перезапустить серию. Разработчики из Turn 10 Studios обещают радикально улучшенную графику 60fps/4K с рейтрейсингом и обновленный геймплей. Игра выйдет на Xbox Series X и ПК.

Grounded — игра в стиле «Дорогая, я уменьшил детей» от Obsidian Entertainment выйдет уже 28 июля и расскажет о выживании группы уменьшенных детей в огромном для них мире.

Fable — перезапуск легендарной франшизы от Playground Games для консоли Xbox Series X и ПК.

Трейлер кампании шутера CrossfireX от разработчиков Smilegate Entertainment и Remedy.

The Gunk — еще одна фантастическая адвентюра от создателей SteamWorld.

Анонсирующий трейлер Warhammer 40,000: Darktide — атмосфера, толпы зомби и командная работа в стиле Warhammer.

Создатели Psychonauts 2 показали яркий геймплейный ролик.

As Dusk Falls — интерактивная драма в кинематографическом стиле, которая исследует переплетение жизненного пути двух семей на протяжении тридцати лет.

И еще один новый проект от Obsidian Entertainment — эпический фэнтези first-person RPG под названием Avowed.

Напоследок приведем несколько суммарных тизеров игр для Xbox Series X и запись трансляции:









Источник: Xbox Wire