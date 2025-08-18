S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.3 — дверь в центр Скадовска открыта навсегда

Патчи для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не закончатся никогда. GSC Game World выпустила обновление 1.5.3, в котором открыла двери в Скадовск и не только.
В патче исправили несколько багов с NPC, мутантами и другими элементами игры. Сейчас разработчики сосредоточились на уборке «аномалий», когда персонажи или мутанты вели себя сломано. Чтобы долго не расписывать меньшие детали, то вот полный список исправлений:
- Устранена проблема, из-за которой мутанты могли телепортироваться во время атаки;
- Исправлен баг, позволявший NPC появляться в воздухе;
- Уменьшено частоту и количество появлений кровопийц, которые могли спавниться слишком часто и большими группами;
- Исправлена ошибка, которая могла навсегда заблокировать двери к хабу «Скадовск»;
- Исправлена ситуация, когда NPC из системы A-Life могли появляться в зонах, связанных с заданиями;
- Устранен баг, позволявший NPC спавниться в радиоактивном поле на «Шлаковой куче»;
- Синхронизированы субтитры вступительного ролика, которые ранее не соответствовали видео;
- Исправлены ошибки в титрах;
- Решена проблема, из-за которой индикаторы взаимодействия могли не появляться для некоторых предметов;
- Исправлен баг, который вызывал искажение звука во время титров на Xbox;
- Устранена ошибка, которая позволяла NPC появляться в непредсказуемых местах;
- Исправлен баг, из-за которого левая рука NPC могла быть искривлена, если он держал только пистолет;
- Решена проблема, когда элементы HUD оставались на экране при открытом PDA на сверхшироких мониторах;
- Исправлено 4 критических сбоя.
GSC напоминает, что новый патч может менять структуру Зоны, а модификации могут не работать после обновления. Если возникают проблемы с производительностью после патча 1.5.2, рекомендуют выключить моды. Ранее разработчики сняли «чары» с дверей в центре Шевченко и продолжает убирать NPC из воздуха. Вместе с тем GSC представила планы для S.T.A.L.K.E.R. 2 на вторую половину 2025 года, в частности порт на PS5.
Источник: Steam
