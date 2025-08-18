S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.3 — дверь в центр Скадовска открыта навсегда

Патчи для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl не закончатся никогда. GSC Game World выпустила обновление 1.5.3, в котором открыла двери в Скадовск и не только.

В патче исправили несколько багов с NPC, мутантами и другими элементами игры. Сейчас разработчики сосредоточились на уборке «аномалий», когда персонажи или мутанты вели себя сломано. Чтобы долго не расписывать меньшие детали, то вот полный список исправлений:

Устранена проблема, из-за которой мутанты могли телепортироваться во время атаки;

Исправлен баг, позволявший NPC появляться в воздухе;

Уменьшено частоту и количество появлений кровопийц, которые могли спавниться слишком часто и большими группами;

Исправлена ошибка, которая могла навсегда заблокировать двери к хабу «Скадовск»;

Исправлена ситуация, когда NPC из системы A-Life могли появляться в зонах, связанных с заданиями;

Устранен баг, позволявший NPC спавниться в радиоактивном поле на «Шлаковой куче»;

Синхронизированы субтитры вступительного ролика, которые ранее не соответствовали видео;

Исправлены ошибки в титрах;

Решена проблема, из-за которой индикаторы взаимодействия могли не появляться для некоторых предметов;

Исправлен баг, который вызывал искажение звука во время титров на Xbox;

Устранена ошибка, которая позволяла NPC появляться в непредсказуемых местах;

Исправлен баг, из-за которого левая рука NPC могла быть искривлена, если он держал только пистолет;

Решена проблема, когда элементы HUD оставались на экране при открытом PDA на сверхшироких мониторах;

Исправлено 4 критических сбоя.

GSC напоминает, что новый патч может менять структуру Зоны, а модификации могут не работать после обновления. Если возникают проблемы с производительностью после патча 1.5.2, рекомендуют выключить моды. Ранее разработчики сняли «чары» с дверей в центре Шевченко и продолжает убирать NPC из воздуха. Вместе с тем GSC представила планы для S.T.A.L.K.E.R. 2 на вторую половину 2025 года, в частности порт на PS5.

Источник: Steam