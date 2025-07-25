S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.2 — A-Life оживила Зону, а мутанты больше не бьют через стены

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила очередной патч 1.5.2 под названием «Оружие и трофеи». В нем существенно обновили A-Life систему, улучшили искусственный интеллект и добавили возможность собирать лут с мутантов.

В обновлении традиционно сотни фиксов. Но одно из главных изменений — полностью переработанная система A-Life. Теперь жизнь в Зоне моделируется постоянно — даже вне поля зрения игрока. Персонажи должны больше не исчезать, если вы отошли, а продолжают жить своей жизнью. То есть через час вы можете снова встретить того же сталкера, который вышел на рейд. Также персонажи больше не появляются прямо перед вами. A-Life Director больше не спавнит их на границе визуального диапазона, чтобы все выглядело естественнее.

В Зоне появилась новая аномалия — водяное электрическое торнадо. А еще немного нового оружия: Трехлинейка и пистолет Kora. Новой механикой стал сбор лута с мутантов, а также частей их тел после боя.

В интерфейс разработчики добавили отображение слотов артефактов во вкладке апгрейда брони. Также увеличен размер тайника, добавлена опция «Исправить все» у техника для ремонта снаряжения, а также обновлена перезарядка для всего оружия. Украинский lip-sync тоже переработан.

Отдельно — куча изменений в боевой системе. Улучшено поведение мутантов — теперь они не наносят урон через стены или до момента контакта. Если точнее речь идет именно о Контроллере. NPC больше не «стреляют как снайперы» с любого расстояния, не прячутся за невидимыми укрытиями и не ходят на месте. Еще исправлены баги со Снорком, Химерой, Псевдогигантом и Тушканами.

Сбалансированы боеприпасы: снайперские винтовки и пулеметы теперь используют разные типы патронов — в частности, 7.62×54 мм. Изменены эффекты нескольких артефактов, добавлен новый — «Прочность», увеличивающий соответствующий показатель экипировки. Артефакты теперь работают по-новому: например, Рог больше не дает сильной защиты от химии и радиации, а Канифоль и Порожнявка — добавляют выносливости, а не веса или защиты.

Относительно стабильности — в игре исправлены десятки проблем, которые вызывали краши, баги или снижение FPS. Например, краши при столкновении с пси-фантомами, падение производительности в «Генераторах», проблемы с быстрым восстановлением на Xbox, сохранением в Припяти и отображением интерфейса после пси-удара Контроллера. Также — многочисленные исправления с NPC, квестами, диалогами и взаимодействием с объектами.

В сюжете и открытом мире тоже продолжают наводить порядок. Исправлены десятки багов, из-за которых двери были закрыты, персонажи исчезали, миссии зависали или выполнялись некорректно. Например, Коршунов больше не скользит в лифте, Штепсель не исчезает во время миссии, двери в Х-3 и Х-17 теперь открываются как надо, а отряд Стражи не застревает во время «Штурма Дуги».

Модификации — тоже не обошли вниманием. Как известно, Zone Kit теперь доступен официально и весит рекордные 700 ГБ. Но сейчас о другом: игрокам разрешили создавать собственные моды или пользоваться чужими через Steam Workshop и Mod.io. Можно менять оружие, анимации, механики или даже сам мир Зоны.

Среди более мелких обновлений: улучшение звуков, анимаций, HUD, прокрутки титров, сортировка инвентаря, поддержка 21:9 и 32:9, автонастройка графики и многое другое.

Важно: модификации могут не работать с новым патчем, поэтому разработчики советуют отключить их, если возникают проблемы. В предыдущем обновлении GSC Game World исправили поведение NPC и проблемы в миссиях. Также ранее они намекали на более хардкорный режим, а вот точно подтвердили порт S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5.

Источник: S.T.A.L.K.E.R. 2