Илон Маск объявил о создании политической партии

После принятия «великого прекрасного закона», против которого выступал Илон Маск, он объявил о создании «Американской партии». Вероятно, у нее будет все хорошо с финансированием.

Масштабный бюджетный закон, который продвигал президент США Дональд Трамп, отменяет почти все федеральные программы по климату и чистой энергии. Неудивительно, что Маск, который занимается электромобилями, противостоял этому. Также он считает, что закон приведет к тяжелым экономическим последствиям и массовым увольнениям. Его жесткая критика вызвала такую же агрессивную реакцию Трампа, который пригрозил отправить Маска обратно в ЮАР и разрушить его бизнес. После принятия закона Маск запустил опрос в X, желают ли его читатели создания партии — две трети из более 1,2 млн ответили «да».

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system! Should we create the America Party? — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

«День Независимости — идеальное время, чтобы спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы, что однопартийной) системы! Стоит ли нам создать «Американскую партию»?

По результатам этого опроса Илон Маск официально озвучил свое решение. Партии быть, и вряд ли что-то помешает самому богатому человеку мира ее создать, учитывая не только состояние, но и настойчивость Маска. Если он, конечно, не даст заднюю, как в случае поединка с Марком Цукербергом или с решением отойти от финансирования политики, которое продержалось недолго.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it! When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

«В соотношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Когда речь идет о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня создана «Американская партия», чтобы вернуть вам вашу свободу», — Написал Маск в X.

Позже Маск несколько конкретизировал то, как он собирается разрушать «однопартийную» систему Республиканской и Демократической партий в США. В частности, он сослался на историческую аналогию: битву при Левктрах в 371 году до н. э. В ней фиванский полководец Эпаминонд одержал победу над спартанской армией с помощью неожиданной тактики. Вместо того чтобы равномерно развернуть свои силы, Эпаминонд сосредоточил сильнейшие войска на одном фланге, озадачил спартанцев и нанес сокрушительный удар.

The way we’re going to crack the uniparty system is by using a variant of how Epaminondas shattered the myth of Spartan invincibility at Leuctra: Extremely concentrated force at a precise location on the battlefield. — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Илон Маск планирует активное участие в политическом процессе уже в следующем году, на промежуточных выборах в Конгресс США. Идею собственной партии он озвучивает не впервые, она высказывалась еще в 2022 году: «Это то, чего хочет большинство людей в Америке, но, к сожалению, это нереально». Очевидно, сейчас он переоценил шансы реализации своего замысла.