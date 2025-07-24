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Новости Наука и космос 24.07.2025 comment views icon

Самое длинное солнечное затмение века уже скоро — когда произойдет и где наблюдать

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Самое длинное солнечное затмение века уже скоро — когда произойдет и где наблюдать

2 августа 2027 года жители Земли станут свидетелями удивительного полного солнечного затмения, которое продлится около 6 минут.

Событие называют «Великим североафриканским затмением» и «затмением века». Его смогут увидеть миллионы людей в Южной Европе, Северной Африке и в некоторых частях на Ближнем Востоке.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна непосредственно проходит между Землей и Солнцем, полностью заслоняя звезду. Полоса затмения, которое состоится 2 августа 2027 года, пройдет через несколько регионов: от Атлантического океана до некоторых районов Европы, Африки и Ближнего Востока.

Затмение начнется в северной части Атлантического океана и сначала его увидят на юге Испании, а именно, на побережье Коста-де-ла-Лус в Андалузии. Далее затмение увидят жители Гибралтара. Затем затмение увидят жители других стран на юге Европы и севере Африки. 

Затмение смогут увидеть жители Марокко, Алжира, Туниса, Ливии и Египта. В некоторых районах Египта продолжительность затмения достигнет 6 минут 22 секунд, в частности, в таких городах, как Луксор и Береника. Солнечное затмение смогут увидеть жители Саудовской Аравии, Йемена, некоторых районов в Восточной Африке. В завершение за событием будут наблюдать на архипелаге Чагос в Индийском океане.

В целом затмение смогут увидеть около 89 млн человек. Для многих любителей наблюдать затмение Луксор в Египте станет идеальным местом для наблюдения за ним. Продолжительность полной фазы будет составлять 6 минут 20 секунд, что делает Луксор лучшим местом на суше для наблюдения самого продолжительного затмения с 2009 по 2114 год. 

Тем, кто хочет избежать экстремальной жары Египта и наблюдать за затмением, может подойти более умеренный климат Туниса. Здесь полное затмение можно будет наблюдать в течение почти 6 минут. На юге Испании, особенно в Тарифе и Кадисе, продолжительность полной фазы составит до 4 минут 39 секунд. Гибралтар также станет прекрасным местом для наблюдения за затмением, хотя и на более короткий период.

Продолжительность полного солнечного затмения зависит от эллиптичности орбиты Луны и ее близости к Земле. Когда Луна находится ближе к Земле, ее тень охватывает большую площадь и вызывает более длительную фазу затмения. Затмение 2027 года также произойдет вблизи экватора, где лунная тень покроет большую площадь поверхности. Сочетание этих факторов делает это затмение одним из самых продолжительных и впечатляющих.

Источник: Daily Galaxy

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