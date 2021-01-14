Samsung анонсировала Bluetooth-трекер для часто теряемых предметов – Galaxy SmartTag по цене $30





Помимо новых смартфонов Galaxy S21 и беспроводных наушников Galaxy Buds Pro компания Samsung также анонсировала небольшое устройство Galaxy SmartTag. Это конкурент решению Tile, который можно использовать для поиска часто теряющихся предметов, например, ключей.

Samsung Galaxy SmartTag работает так же, как трекер Tile. Это небольшой брелок с интегрированным модулем беспроводной связи Bluetooth Low Energy (BLE), который можно прикрепить к связке ключей. Устройство соединяется со смартфоном через приложение Samsung SmartThings, которое может отображать его последнее известное местоположение на карте. В процессе поиска брелока приложение SmartThings может отображать индикатор приближения в зависимости от силы сигнала BLE. Также пользователь может нажать на кнопку, чтобы устройство издало звуковой сигнал.

Как заявляют в корейской компании, SmartTag будет работать только с устройствами Samsung Galaxy, что выглядит странным и сужает перечень потенциальных покупателей. Ещё одной странностью можно назвать отсутствие поддержки Ultra Wideband (UWB), которая помогает объектам определять местонахождение друг друга в пространстве. При этом поддержка UWB есть в смартфонах Samsung (и в конкурирующем продукте Tile нового поколения). Как ожидается, обновлённая версия Galaxy SmartTag+ с поддержкой UWB выйдет лишь в конце года.

Трекер Samsung Galaxy SmartTag поступит с продажу с 29 января по рекомендованной цене $29,99.

Источник: The Verge