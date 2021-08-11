Samsung анонсировала Galaxy Buds 2 — компактные беспроводные наушники с ANC за 4 000 грн

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В дополнение к складным смартфонам и умным часам компания Samsung анонсировала и новую модель полностью беспроводных наушников Galaxy Buds 2. Новинка пришла на смену модели Galaxy Buds Plus.

Дизайн Galaxy Buds 2 частично напоминает внешний вид более дорогой версии Galaxy Buds Pro, но новинка выглядит меньше. Samsung утверждает, что это самые маленькие и лёгкие беспроводные наушники, которые она когда-либо производила. Как и в случае Buds Pro, в каждом наушнике Buds 2 есть по два динамика: 11-миллиметровый низкочастотный и 6,5-миллиметровый высокочастотный. По заверениям производителя, они «обеспечивают чёткие, чистые высокие ноты и глубокие басы». Отличием от Buds Plus является поддержка функции активного шумоподавления. Благодаря трём микрофонам посторонние шумы удаётся снизить на 98%. Также Samsung реализовала режим прозрачности и возможность настройки количества пропускаемого окружающего звука.

Наушники Samsung Galaxy Buds 2 оснащены аккумуляторами ёмкостью 61 мАч. Они могут работать без подзарядки до 5 часов при активированной функции активного шумоподавления. Благодаря дополнительной батарее в кейсе (472 мАч) суммарная автономность может увеличиваться до 20 часов. Если отключить активное шумоподавление, продолжительность автономной работы составит 7,5 и 29 часов, соответственно.

Наушники имеют защиту от влаги в соответствии с рейтингом IPX2. Для подключения к источникам сигнала используется беспроводной протокол Bluetooth 5.2. Наушники имеют размеры 17×20,9×21,1 мм и массу 5 г, а зарядный кейс – 50×50,2×27,8 мм при массе 41,2 г.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 2 уже доступны для предварительного заказа по цене $149,99. Цена в Украине заявлена на уровне 3999 грн. Покупателям предлагаются тёмно-серый, белый, фиолетовый и зелёный варианты цвета корпуса. Фактические поставки стартуют 27 августа.

Источник: The Verge