Samsung анонсировала Galaxy A54 за 19 999₴ — Galaxy S23 для народа!

Без специального анонса Samsung выпустила смартфон среднего класса Galaxy A54 5G и более дешевый A34 5G. Старшая модель отличается лучшей камерой, производительностью и защитой. От предшественника Galaxy A54 5G выгодно отличает большая батарея.

Основная 50 МП камера Samsung Galaxy A54 5G при номинально меньшем разрешении (64 МП у A54) имеет большие пиксели, более быструю фокусировку и улучшенную оптическую стабилизацию изображения. OIS может компенсировать на 57% большие сотрясения и вибрации (1,5°, по сравнению с 0,95° в Galaxy A53). VDIS (цифровая стабилизация видео) теперь в 4 раза быстрее реагирует на тряску. Камера также оснащена двухпиксельным модулем автофокуса, что означает более быструю и точную фокусировку даже при слабом освещении и сложных условиях.

Кроме основной, Galaxy A54 5G снабжен сверхширокоугольной камерой на 12 МП, макрообъективом 5 МП и селфи-камерой на 32 МП. Видео 4K могут записывать оба модуля, передний и задний. Фирменные функции редактирования фото помогут удалить нежелательные элементы, такие как отражения или тени.

Galaxy A54 5G оснащен новым процессором Exynos 1380, который должен быть значительно быстрее, чем Exynos 1280, используемого в Galaxy A53 5G. Система на чипе, изготовленная по технологии 5 нм чипсет содержит четыре высокопроизводительных ядра Cortex A78 – на два больше, чем у Exynos 1280. Чип оснащен графическим ядром Mali-G68 MP5, которое на 20% быстрее Mali-G68 MP4 у предшественника. Телефон оснащен 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти и слотом microSD.

Дисплей Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма (6,5 дюйма у A53) c разрешением Full HD+ (2400 x 1080) и частотой обновления 120 Гц демонстрирует пиковую яркость до 1000 нит. По заявлению компании, стереодинамики телефона получили более глубокий бас и больше громкости. Они поддерживают Dolby Atmos и Voice Focus.

Из коммуникаций «на борту» смартфона присутствует GPS, двойной слот SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB Type-C. Galaxy A54 5G питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 25 Вт.

Корпус Samsung Galaxy A54 5G защищен стеклом Gorilla Glass спереди и сзади. Он сертифицирован по стандарту IP67 для защиты от пыли и влаги. Смартфон выпускается в четырех цветах: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet и Awesome White. Пользовательский интерфейс One UI 5.1 основан на Android 13, Samsung обещает до четырех основных обновлений версии ОС Android.

Отдельно хочется отметить дизайн Samsung Galaxy A54 5G, который стал ближе к флагманским смартфонам компании. В частности, телефон теперь очень похож на S21, у него даже есть такая же симпатичная сиреневая расцветка. Тыльная камера утратила уродующий общий выступ – теперь это просто три объектива, каждый со своей рамкой. Для многих внешность – существенный аргумент при выборе телефона, и она определенно стала более привлекательной.

Смартфон Galaxy A54 5G уж можно купить в Украине — цена стартует от 19 999₴ за вариант со 128 ГБ флэш-памяти.

Источник: SamMobile