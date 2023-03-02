Galaxy S23 продается гораздо лучше S22, более половины заказов пришлось на топовый Ultra — топ-менеджер Samsung

Продажи флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S23 оказались более впечатляющими, чем у прошлогодней линейки Galaxy S22 за сопоставимый период времени. Об этом в интервью CNBC рассказал исполнительный вице-президент Samsung Electronics Патрик Шоме.

Напомним, смартфоны серии Samsung Galaxy S23 были анонсированы в начале февраля, а их продажи начались 17 февраля. Линейка включает три модели: стандартная S23, улучшенная и более дорогая S23+, топовая S23 Ultra. Стоимость S23 Ultra начинается от $1200. При этом, по словам Шоме, большинство покупателей выбирают самую дорогую версию Galaxy S23 Ultra. Около 60% всех глобальных предварительных заказов серии Galaxy S23 приходится на версию Ultra. По мнению Шоме, это говорит, что все еще есть много людей, «которые хотят лучшего из лучшего».

«Мы ожидаем, что значительная часть ассортимента будет смещена в сторону премиум-класса», — сказал Шоме.

Он добавил, что Samsung взяла на себя обязательство «двузначного роста» в премиальном сегменте своих смартфонов в 2023 году. Речь идёт о серии Galaxy S23, а также о складных телефонах, выпущенных в прошлом году. Когда речь заходит о премиальном сегменте рынка смартфонов, «несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы видим для себя стабильные возможности», говорит Шоме.

Хорошие стартовые продажи Galaxy S23 – это отличные новости для Samsung. Прошлый год был у компании очень тяжёлым на рынке смартфонов. По данным IDC, общий объем поставок смартфонов в прошлом году был худшим с 2013 года, а продажи у Samsung упали более чем на 15%. Спад был вызван инфляцией и ухудшением перспектив экономики.

При этом спрос на дорогие смартфоны по-прежнему есть. По данным Canalys, на смартфоны высокого класса стоимостью более $800 приходилось 18% рынка в 2022 году по сравнению с 11% в 2020 году.

Источник: CNBC