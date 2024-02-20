Samsung анонсировала ряд аудиообновлений для своих телефонов, планшетов и телевизоров

В новом блог Samsung анонсировала расширенную поддержку ряда аудиотехнологий, в частности Auracast, 360 Audio и Auto Switch. Ни одна из них не дебютирует на устройствах Samsung, но это дает представление, насколько широко они будут поддерживаться во всей линейке. Samsung заявляет, что обновления будут постепенно разворачиваться с конца этого месяца.

Auracast — относительно новая технология Bluetooth, которая позволяет одному устройству транслировать аудиопоток на теоретически неограниченное количество конечных точек, таких как колонки и наушники. В прошлом году Samsung объявил о поддержке этой технологии для наушников Galaxy Buds 2 Pro и новейших телевизоров высокого класса, а с началом продаж в январе она появилась и в серии Galaxy S24. Теперь Samsung подтвердила расширенный список телефонов и планшетов, которые смогут транслировать или принимать потоки Auracast, передаёт The Verge.

Со стороны трансляции устройства должны работать под управлением интерфейса Samsung One UI 6.1 или более новой версии. Поддерживаемые устройства будут включать серию Galaxy S23, смартфоны Z Fold 5, Z Flip 5 и планшеты Tab S9. Между тем устройства с One UI 5.1.1.1 смогут выбирать и получать трансляции Auracast. Кроме вышеупомянутых устройств, в этот список также вошли смартфоны Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, M54 5G и планшеты Tab S9 FE и Tab Active 5 5G.

Auracast — это общеотраслевая технология, которая также появляется в колонках и наушниках от таких брендов, как JBL и Sennheiser.

Относительно серии Galaxy S24 и ее функции перевода в режиме реального времени, Samsung заявляет, что при подключении наушников Galaxy Buds к телефону переведенный звук будет воспроизводиться через наушники, а собеседник будет слышать ваши слова в переводе через динамик телефона.

Samsung также расширяет поддержку аудио 360 на ряд своих телевизоров Neo QLED и OLED. Это технология объемного звука, которая использует отслеживание движения головы, чтобы создать впечатление, будто звук поступает со стороны экрана, и которая в настоящее время поддерживается на некоторых телефонах и планшетах Samsung. Полный список поддерживаемых телевизоров можно найти в блоге Samsung, и Samsung заявляет, что эта функция работает с наушниками Buds 2 Pro и Buds 2.

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Наконец, есть функция Auto Switch, которая автоматически переключает Bluetooth-соединение Galaxy Buds 2 Pro между выбранными планшетами или телевизорами Samsung и смартфоном, когда получается звонок. Сейчас Samsung заявляет, что эта функция расширяется для поддержки ноутбуков Galaxy Book с установленным программным обеспечением Samsung One UI 6.0.

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