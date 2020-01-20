Samsung Electronics назначила нового президента мобильного подразделения — самого молодого за всю историю

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Совет директоров компании Samsung Electronics утвердил назначение на должность нового президента мобильного подразделения 52-летнего Ро Тхэ Муна, который оказался самым молодым президентом в Samsung. Один из основателей южнокорейского гиганта Дон-Джин Кох, занимавший должность президента мобильного подразделения до назначения Ро Тхэ Муна, возьмет на себя руководство подразделением Samsung по информационной технологии и мобильной связи, которое курирует как мобильные устройства, так и сетевое оборудование.

До назначения в должность президента мобильного подразделения Ро Тхэ Мун руководил разработкой линейки устройств Galaxy. Эти перестановки должны были произойти еще в прошлом году, но были отложены из-за ряда судебных дел с участием высших руководителей Samsung. По сути, это чисто формальные изменения: Дон-Джин Кох остается главным, а Ро Тхэ Мун теперь официально становится его правой рукой.

Bloomberg характеризует Ро Тхэ Муна как «головастого инженера», который «очень дотошен, когда дело касается возможностей телефонов».

Как отмечает Reuters, Ро присоединился к Samsung в 1997 году и был главным в команде, занимавшейся исследования и разработками линейки устройств Galaxy. Он также способствовал сокращению расходов благодаря аутсорсингу производства мобильных телефонов, чтобы лучше конкурировать с китайскими производителями мобильных телефонов, такими как Huawei.

Samsung продолжает доминировать на мировом рынке смартфонов, но испытывает все большую конкуренцию в бюджетном и среднем сегментах со стороны китайских производителей, таких как Huawei, Vivo и Oppo. Новому руководителю предстоит улучшить позиции на приоритетных для компании рынках Китая и Индии, а также закрепить лидерство Samsung в сегменте складных смартфонов.

Предполагается, что 11 февраля вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S20 компания Samsung представит раскладушку Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном.

Источник: The Verge