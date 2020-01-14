Фотогалерея дня: Следующий телефон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip со сгибаемым экраном





11 февраля в Сан-Франциско пройдет следующее масштабное мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, где вместе с флагманской линейкой смартфонов Samsung Galaxy S20 должны представить следующий телефон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Z Flip. Это должна быть та самая раскладушка в стиле Motorola RAZR 2019, которую нам показывали в октябре прошлого года в виде концепта. Голландский ресурс LetsGoDigital, часто публикующий качественные трехмерные модели грядущих новинок на основе утечек и эскизов из патентов, создал парочку рендеров, которые дают нам представление о вероятном дизайне следующего гибкого смартфона Galaxy Z Flip, ранее фигурировавшего под названиями Galaxy Bloom и Galaxy Fold 2.

Дизайн, показанный на этих изображениях, полностью соответствует тому, что мы видели и слышали о потенциальной новинке ранее — компактный раскладной форм-фактор в сочетании с большим внутренним экраном, скрадывающимся пополам. То есть, по дизайну Samsung Galaxy Z Flip должен быть похож на упомянутый Motorola RAZR 2019. Но будет и несколько важных отличий.

Во-первых, Samsung Galaxy Z Flip должен получить более крупный экран. Слухи приписывают Galaxy Z Flip панель AMOLED диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления изображения 120 Гц и отверстием под фронтальную камеру разрешениям 10 Мп. Во-вторых, в Galaxy Z Flip, как ожидается, будет устранен недостаток первых гибких смартфонов — вместо пластика для защиты экрана будет использоваться устойчивое к царапинам стекло Samsung UTG. Наконец, в-третьих, более ранние слухи приписывали Galaxy Z Flip революционную основную 108-Мп камеру с пятикратным оптическим зумом, унаследованную от старшей модели Galaxy S20. Хотя в сообщении источника говорится о сдвоенной системе камеры на 12-Мп модулях.

Сердцем Galaxy Z Flip, по предварительным данным, выступит прошлогодняя флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 855, а не последняя Snapdragon 865. Также источник допускает сокращение объема ОЗУ до 8 ГБ, а флэш-памяти — до 256 ГБ. В отличие от оригинального Samsung Galaxy Fold следующая модель, как мы уже неоднократно слышали, будет ориентирована на более широкую аудиторию при более доступной цене. Также сообщается о сдвоенной конструкции аккумулятора (емкость одного из элементов составит 900 мА·ч) и фирменной оболочке One UI 2 на базе Android 10.

Предыдущие слухи указывали на коллаборацию с известным американским дизайнером Томом Брауном, широкую цветовую гамму и специальное издание. Ранее говорилось, что стоимость Galaxy Z Flip будет ниже $1000. В то же время LetsGoDigital дает другую оценку — от 1600 до 1750 евро.

Ожидается, что 11 февраля состоится предварительный анонс Samsung Galaxy Z Flip, тогда как полноценная премьера состоится несколькими месяца позже, а в продажу устройство поступит к лету.

Источник: LetsGoDigital