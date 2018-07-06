Samsung еще в 2014 году рассматривала идею выпуска смартфона с 3D-сканером лица, как у iPhone X

Достаточно любопытная деталь выяснилась благодаря документации из базы американского патентного ведомства (United States Patent and Trademark Office). Патент, выданный Samsung, свидетельствует, что южнокорейский производитель рассматривал возможность выпуска смартфона со 3D-сканером лица еще в 2014 году. То есть, задолго до того, как на рынке появился iPhone X, хотя это второстепенно.

Как отмечает источник, патент на соответствующую технологию Samsung получила только в минувшем квартале, но сама заявка была подана в упомянутом 2014 году.

По сути, этот патент может служить своего рода убедительным доводом в пользу циркулирующих в последнее время в сети слухов касательно наличия в будущем флагманском смартфоне Samsung Galaxy S10 (как бы он в конце концов не назывался) 3D-камеры. По имеющимся данным, последняя создается силами компаний Mantis Vision и Woodgate.

Описанное в патенте Samsung решение очень похожа на ту, что использует Vivo в собственном 3D-сканере TOF 3D, о котором мы недавно рассказывали. Да, это тот самый сканер, который по утверждению производителя, в десять раз точнее камеры TrueDepth в iPhone X. В основе лежит все та же технология TOF («time of flight», «время полета»), позволяющая оценивать время «путешествия» световых импульсов от проектора к определенной точке на лице и обратно к сенсору камеры для создания точной 3D-модели лица или любого другого предмета.

Как и Vivo, если судить по описанию патента, Samsung планирует использовать 3D-камеру не только для реализации функции распознавания лица, но и для распознавания жестов и движений, отслеживания взгляда и обеспечения возможности ночного видения.

С большой долей вероятности можно предположить, что в Galaxy Note9, который нам покажут уже 9 августа, этой камеры мы не увидим. Тем более что ни о чем таком мы не слышали, да и времени осталось очень мало. Но вот первый сгибаемый смартфон Galaxy X эту камеру вполне может получить. И если она действительно выйдет такой, как на бумаге, то это вполне тянет на значимую инновацию.

По последним данным, сгибающийся Samsung Galaxy X анонсируют в январе на CES, а юбилейный Galaxy S10 дебютирует в феврале на MWC.

Источник: patentlyapple