Новый 3D-сканер лица Vivo TOF 3D по разрешению в десять раз превосходит камеру TrueDepth в iPhone X

В последнее время китайский бренд Vivo все чаще появляется на слуху, не в последнюю очередь благодаря таким необычным моделям смартфонов, как APEX и NEX. И вот сейчас Vivo, входящая вместе с Oppo и OnePlus в концерн BBK Electronics, представила свою очередную видную разработку – систему трехмерного сканирования лиц TOF 3D, которая, по утверждению, разработчика, в 10 раз точнее технологии Face ID в iPhone X.

Напомним, у iPhone X технология опирается на достаточно сложный модуль камеры TrueDepth, на лицо пользователя для создания его точной трехмерной модели проецируется сетка из 30 тысяч невидимых точек. В Vivo утверждают, что ее 3D-сканер лица проецирует 300 000 невидимых точек, позволяя выполнить сканирование с расстояния до трех метров.

В основе метода Vivo лежит технология TOF («time of flight», «время полета»), завязанная на оценке времени «путешествия» световых импульсов от проектора к определенной точке на лице и обратно к сенсору камеры.

Как отмечает источник, более широкий термин для описания этой технологии – «структурированный свет», и другие компании, в том числе и Oppo, тоже работали над подобными решениями для своих смартфонов, но окончательное решение, стоит ли игра свеч, никто пока не принял.

Стоит отметить, что применение нового сенсора Vivo не ограничиваются очевидными сценариями вроде более точной биометрической аутентификации и лучшего портретного режима. Также сообщается о возможности применения системы для распознавания жестов и движений, а также работы с приложениями дополненной и виртуальной реальности (AR и VR). Как мы сообщали выше, дальность работы системы – целых три метра, так что он вполне может использоваться для сканирования мебели и других объектов.

В пресс-релизе, посвященном TOF 3D, производитель акцентирует внимание на том, что эта технология – больше, чем просто proof of concept. В то же время Vivo не говорит, когда эта технология появится в составе серийных смартфонов.

Источник: The Verge