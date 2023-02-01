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Samsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Samsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Samsung анонсировала Galaxy Book3 Ultra, 16-дюймовый профессиональный ноутбук со 120 Гц AMOLED-экраном, процессором Core i7 или i9 13-го поколения и графическим процессором RTX 4050 или 4070.

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Samsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED
Samsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

Как и у других представителей линейки Galaxy Book3, большим преимуществом этой рабочей станции будет ее экран. Дисплей AMOLED с разрешением 2880×1800, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 16:10, по свидетельству The Verge, не требует включения полной яркости (400 нит) даже в светлой комнате.

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Максимальная комплектация, с процессором Core i9-13900H и видеокартой RTX 4070 обеспечит выполнение любых рабочих или развлекательных потребностей – ноутбк едва ли не самый мощный в своем классе. Samsung заявлена автономная работа Galaxy Book3 Ultra в течение 17,5 часов.

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Ноутбук Galaxy Book3 Ultra можно назвать первой современной моделью Samsung, действительно ориентированной на состоятельных профессиональных пользователей, то есть на основную аудиторию MacBook Pro от Apple. Он стоит от $2199,99. Дата начала продаж Book3 Ultra пока не объявлена.

Samsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLEDSamsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLEDSamsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

 

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Samsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED
Samsung Galaxy Book3 Ultra как ответ Apple MacBook Pro — NVIDIA RTX 4070, Intel Core i9-13900H, дисплей 3K AMOLED

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