Samsung Galaxy S10 может получить пьезоэлектрический динамик под дисплеем, как в Xiaomi Mi Mix

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Компания Samsung работает над собственной технологией размещения динамика под дисплеем. Она фигурирует под названием Sound on Display.

Подобную технологию ранее использовала компания Xiaomi в своём смартфоне Mi Mix. Она предусматривает использование пьезоэлектрических вибраций, чтобы передавать звук от дисплея к уху пользователя. Однако такой динамик оказался менее конкурентоспособным по сравнению с традиционными динамиками, потому в дальнейшем Xiaomi отказалась от использования данной технологии и вернулась к применению обычных динамиков.

Не исключено, что благодаря технологии Sound on Display компания Samsung сможет отказаться от использования разговорного динамика и ещё больше сократить рамки вокруг дисплея. Возможно даже, что следующий флагманский смартфон Galaxy S10 получит экран, занимающий всю лицевую поверхность устройства.

Источник: gsmarena