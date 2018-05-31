Samsung Galaxy S10 может получить пьезоэлектрический динамик под дисплеем, как в Xiaomi Mi Mix
Компания Samsung работает над собственной технологией размещения динамика под дисплеем. Она фигурирует под названием Sound on Display.
Подобную технологию ранее использовала компания Xiaomi в своём смартфоне Mi Mix. Она предусматривает использование пьезоэлектрических вибраций, чтобы передавать звук от дисплея к уху пользователя. Однако такой динамик оказался менее конкурентоспособным по сравнению с традиционными динамиками, потому в дальнейшем Xiaomi отказалась от использования данной технологии и вернулась к применению обычных динамиков.
Не исключено, что благодаря технологии Sound on Display компания Samsung сможет отказаться от использования разговорного динамика и ещё больше сократить рамки вокруг дисплея. Возможно даже, что следующий флагманский смартфон Galaxy S10 получит экран, занимающий всю лицевую поверхность устройства.
Источник: gsmarena