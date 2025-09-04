Samsung Galaxy S25 FE уже в Украине: Exynos 2400, большая батарея и больше ИИ от 31 тыс. грн

По сравнению с предшественником, Samsung Galaxy S25 FE имеет больший аккумулятор, расширенные функции ИИ и другие улучшения. Телефон работает под управлением Android 16 с One UI 8, ОС получила 7 лет обновлений.
Телефон Galaxy S25 FE получил 4-нм процессор Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ накопителя данных. Охладительная испарительная камера на 10% больше, по сравнению с S24 FE. Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.
Экран 6,7″ Dynamic AMOLED имеет разрешение 1080×2340, пиковую яркость 1900 нит и частоту обновления 120 Гц. Он имеет встроенный сканер отпечатков пальцев и улучшенную фронтальную камеру на 12 МП (f/2.2, 26 mm wide, 1/3.2″, 1.12 µm).
Задние камеры Galaxy S25 FE похоже, используют те же сенсоры, что и прошлогодняя модель. Есть основной 50 МП сенсор (f/1.8, 24 mm wide, 1/1.57″, 1.0 µm, dual pixel PDAF, OIS), 12 МП (f/2.2, 13 mm, 123˚ ultrawide, 1/3.0″, 1.12 µm) и 8 МП телеобъектив с трехкратным зумом (f/2.4, 75 mm, 1/4.4″, 1.0 µm, PDAF, OIS).
Телефон предлагает Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E и ряд функций искусственного интеллекта, таких как Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser и Instant Slow-mo. Он также поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку.
Samsung Galaxy S25 FE толщиной всего 7,4 мм (76,6×161,3×7,4 мм, 190 г), защита корпуса сертифицирована по стандарту IP68. телефон оснащен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, а также рамой из алюминия, которая, по словам Samsung, стала прочнее, чем раньше.
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE доступен для заказа в цветах Icyblue, Jetblack, Navy и White, с бесплатным доступом к Gemini Advanced на шесть месяцев. Вариант с 256 ГБ памяти стоит 30 999 грн, 512 — 32 999 грн.
