Samsung Galaxy Watch FE в Украине: расширенный мониторинг здоровья и цена 7 тыс. грн

Samsung сообщила о начале продаж в Украине новых умных часов Galaxy Watch FE1. Они предлагают расширенные функции мониторинга здоровья и фитнеса.

Смартчасы Galaxy Watch FE имеют обновленный дизайн и выполнены в размере 40 мм. Новинка оснащена 1,2-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 396×396 пикселей. Устройство поддерживает Full Color Always On Display. Умные часы имеют 2-ядерный процессор Exynos W920 с частотой 1,18 ГГц, 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища.

В устройстве реализовано немало датчиков. За мониторинг состояния организма отвечает сенсор BioActive от Samsung (оптический датчик сердцебиения + электрический датчик сердцебиения + анализ биоэлектрического импеданса). Также на борту есть акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик освещенности. Вдобавок к этому доступны модуль навигации GPS/ Beidou/Galileo и модули беспроводной связи LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и NFC. Аккумулятор имеет емкость 247 мА∙ч. Поддерживается беспроводная зарядка.

Часы поддерживают более 100 различных программ тренировок и несколько дополнительных расширенных функций. Для бегунов полезным будет анализ бега, который помогает не только анализировать общую производительность, но также может предоставить идеи и рекомендации, которые помогут предотвратить травмы. Кроме того, отображение персонализированной зоны сердцебиения позволит пользователям устанавливать собственные цели на основе их физических возможностей. Функция Body Composition предоставляет исчерпывающие данные о теле и физической форме, такие как индикаторы для отслеживания прогресса. Пользователи могут получать мотивационные сообщения в течение своего оздоровительного путешествия.

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Также Galaxy Watch FE предлагает расширенные функции для сна — от мониторинга режима сна до информации о сне, sleep coaching и помощи в создании благоприятной среды. Кроме того, пользователи могут следить за состоянием своего сердца с помощью набора функций для мониторинга. Galaxy Watch FE предлагает функцию HR Alert для обнаружения аномально высокой или низкой частоты сердечных сокращений и функцию оповещения о нерегулярном сердечном ритме (IHRN) для проактивного мониторинга сердечных ритмов, которые могут свидетельствовать о мерцательной аритмии (фибрилляции) предсердий. Кроме того, пользователи могут отслеживать артериальное давление и ЭКГ.

Умные часы Samsung Galaxy Watch FE уже доступны в Украине по цене от 6 999 грн. Они предлагаются в трех цветах — черном, розовом золоте и серебристом — с новыми ремешками, украшенными синей и оранжевой прошивкой.

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