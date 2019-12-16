108 Мп в смартфонах — не предел. На подходе новый сенсор Samsung разрешением 144 Мп





В этом году мы стали свидетелями явной гонки мегапикселей в сегменте смартфонов — сначала широкое распространение получили 48-мегапиксельные камеры, затем пришли 64-мегапиксельные, а в обозримом будущем нас ждет еще больше смартфонов с камерами на 108 Мп. Собственно, в одной из сегодняшни новостей мы в очередной раз писали о потенциально революционной 108-Мп камере грядущего Galaxy S11. И, похоже, на этом рубеже производители останавливаться не планируют. Хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор Ice Universe, ссылаясь на внутреннюю документацию, сообщает о готовящемся сенсоре Samsung разрешением 144 Мп!

Якобы 144 Мп являются следующим этапом для корейского производителя после нынешних 108 Мп.

Предоставленные инсайдером изображения указывают, что Samsung оценивает возможность производства сенсором изображения разрешением 144 Мп с использованием 14-нанометрового техпроцесса. Увы, больше никаких других подробностей пока нет. Проводя параллели с нынешним годом и анонсом 108-мегапиксельного сенсора Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) разрешением 108 Мп, можно предположить, что 144-мегапиксельный сенсор Samsung дебютирует во второй половине 2020 года, а в смартфонах мы его увидим в лучшем случае в конце 2020 года.

Источник: Ice Universe