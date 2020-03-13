20-летняя история развития камер смартфонов Samsung в одной картинке [инфографика]

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Вчера, 12 марта, в Украине стартовали официальные продажи новейших флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Юбилейная линейка, как известно, получилась поистине значимой — новые модели буквально по всем ключевым параметрам (экран, платформа, память, камера и батарея) превосходят прошлогодние Galaxy S10. На главная ставка в новом поколении, как мы отмечали в нашем обзоре Galaxy S20 и S20+, делается на камеры.

В преддверии старта продаж глобальных продаж новых флагманов Galaxy S20 компания Samsung опубликовала занятную инфографику, иллюстрирующую всю 20-летнюю историю развития камер в смартфонах южнокорейского гиганта. Говоря точнее, картинка наглядно рассказывает о ключевых вехах развития камер в аппаратах компании.

Свой первый камерофон Samsung выпустила ровно двадцать лет назад в 2000 году — это была модель SCH – V200, которая оснащалась фотомодулем разрешением 0,35 Мп и позволяла делать до 20 фотографий. Просмотреть эти фото можно было лишь на ПК. Спустя два года свет увидел первый телефон-раскладушка с фронтальной камерой для сэлфи. На изображении также можно обнаружить такие значимые камерофоны, как оригинальный Galaxy S, модель Galaxy S4 Zoom и другие. Каждое новое поколение Galaxy S выводило мобильную съемку на принципиально новый уровень.

Актуальные модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, которые на данным момент являются венцом творения, различаются по возможностям камеры. Максимум возможностей позволяет получить топовая модель Galaxy S20 Ultra с уникальными 108-мегапиксельным основным модулем и телемодулем перископического типа, обеспечивающим 30-кратный гибридный оптический зум и максимальный 100-кратный (функция Space Zoom). В последнем случае включаются алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволят приблизить тот или другой объект без существенных потерь качества.

Кратко еще раз приведем технические подробности конфигурации основной камеры каждой из новых моделей S20: