Samsung начала бета-тестирование новой прошивки One UI 2.0 на базе Android 10 для Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как и предполагалось, Samsung запустила программу бета-тестирования новой версии прошивки One UI 2.0 на базе Android 10 для смартфонов флагманской линейки Galaxy S10. Как следует из публикации SamMobile, пока тестирование проходит только в Южной Корее и в нем участвует ограниченный круг тестировщиков — 1000 участников. Но уже с понедельника, 14 октября, Samsung откроет программу для большего числа пользователей, в том числе из США и Германии.

Как только программа станет доступна, в фирменном приложении Samsung Members появится соответствующий баннер о бета-тестировании One UI 2.0, нажав на которых можно будет присоединиться к бета-тесту.

Сроки выпуска финальных версий прошивок One UI 2.0 на Android 10 для актуальных флагманских смартфонов Samsung пока не называются. Но если провести параллели с прошлым годом, то стабильная версия Android Pie для Galaxy S9 вышла в конце декабря, примерно через месяц после выхода бета-версии. Так что можно ожидать появления стабильной версии Android 10 для актуальных флагманов Galaxy S10 уже в ноябре.

Напомним, существенно переработанная оболочка One UI была представлена в конце прошлого года, ранее у нас на сайте выходила статья, где в мельчайших подробностях расписаны все особенности и преимущества новой интерфейсной надстройки для мобильных устройств Samsung. Что же касается One UI 2.0, буквально на днях в сети публиковали первые скриншоты интерфейса.

В плане функциональности особо крупных изменений в One UI 2.0 практически нет, но разного рода улучшений и доработок хватает. Например, новая полноэкранная жестовая навигация из Android 10, которую Google, как известно, продвигает с особой настойчивостью, и переработанный режим для управления одной рукой.

Одна из первых находок энтузиастов, которые уже принялись изучать исходный код One UI 2.0 — скрытый переключатель режима работы экрана 60/90 Гц. Предположительно, экраны с частотой 90 Гц получат будущие старшие модели Galaxy A и флагманские модели нового поколения Samsung Galaxy S11.

Также был доработан экран блокировки, а функция Always-On Display получила ряд улучшений. В целом же в новой итерации оболочки разработчики сфокусировалась на доработке дизайна и анимации интерфейса. Но, опять-таки никаких кардинальных изменений нет, так что можно говорить скорее об эволюции, чем о революции.

Ранее мы публиковали список из полусотни смартфонов и планшетов Samsung, которые получат Android 10.

Источник: SamMobile