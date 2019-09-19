Samsung продолжает удивлять: Android 10 для флагманов компании выйдет очень быстро





Samsung известна своей неспешностью в вопросе обновления своих смартфонов до новой версии Android. Но в этом году новейшую версию Android флагманы южнокорейского гиганта должны получить достаточно быстро, и владельцам этих аппаратов не придется ждать до конца года, а то и начала следующего.

Если в прошлом году публичное бета-тестирование Android 9 Pie на Galaxy S9 и Galaxy Note9 было запущено в ноябре, а официальный релиз — только в январе, то в этом апдейт до Android 10 для Galaxy S10 и Galaxy Note10 может выйти заметно быстрее.

Источник сообщает, что бета-тестирование Android 10 на флагманских смартфонах Samsung начнется уже через несколько недель. В конце этого месяца компания официально объявит о запуске программы бета-тестирования, раскрыв все условия. Сообщается, что тестирование будет проходить в США и некоторых странах Западной Европы.

Что касается выхода финальных версий Android 10 для актуальных флагманских смартфонов Samsung, пока точных дат, увы, нет, но если цикл будет такой же, как в прошлом году, то вполне можно ориентироваться на ноябрь. То есть, Samsung серьезно пересмотрела стратегию в части выпуска обновлению программного обеспечения для своих смартфонов, существенно нарастив темпы. И это не может не радовать, как и то, что Samsung сейчас предлагает в бюджетном и среднем сегменте (новая серия Galaxy M и обновленная Galaxy A), взять хотя бы вчерашний анонс обновленных моделей Galaxy M30s и Galaxy M10s. Следующим шагом, по идее, должно стать распространение этой практики выпуска быстрых обновлений на флагманы прошлых поколений и среднеуровневые модели.

Источник: SamMobile